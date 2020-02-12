英超級傳播者現身 當局尋逾百接觸者 美國務院准駐港人員因應疫情撤離

已知傳染11人 日內瓦搭廉航回倫敦

英國周一（10日）公布新增4宗新型冠狀病毒確診個案，令該國確診者在一天內突然增加一倍至總共8宗，且最新5宗病例皆因接觸該國第3名確診者沃爾什（Steve Walsh）而起。53歲的沃爾什昨天在倫敦的隔離病房受訪稱已痊癒，但仍將留院一段時間以絕後患。他說：「我已完全康復，我關心和精神上支持那些被我不經意傳染的人。」

沃爾什1月20日出席新加坡一場商務會議後受感染而不自知，之後去到法國上薩瓦省（Haute Savoie）萊孔塔米訥—蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）阿爾卑斯山滑雪勝地度假，會合一群英籍親友，一同借住於友人基諾夫婦的山間小木屋。1月28日，他經日內瓦乘廉航易捷航空EZS8481飛到倫敦吉域機場，轉搭內陸機回南部家鄉布賴頓—霍夫市（Brighton and Hove）。鑑於2月4日公布新加坡那場商務會議出現4名新加坡人、1名馬來西亞人確診，沃爾什當天遂主動聯絡英國有關當局，自行駕車往指定醫院接受病毒測試，及後在家裏自我隔離。他在2月6日確診，入倫敦聖托馬斯醫院就醫。

沃爾什在阿爾卑斯山和布賴頓—霍夫已經引起「群聚感染」，傳染了起碼11人，儘管他們俱病情溫和。被他傳染的其中5人包括基諾及其9歲兒子和另外3人在法國確診；另有1男在西班牙馬略卡島確診、1女4男則在英國確診。有6人在法國受隔離觀察。沃爾什的妻兒3人，以及他2月1日曾出入的一家酒吧5名職員等人要受隔離。有關當局在追蹤曾跟沃爾什同機的逾百人。

英法兩地1診所4校受牽連暫關閉

英國確診者中有兩人是醫務人員，他們是當醫生的基諾太太格林伍德及基諾家的一名男友人。他們任職的診所及格林伍德上周去過的一間護老院要關閉消毒，相關病人已獲知會去檢驗。當局密切關注接觸過沃爾什的瑜珈教師所工作的場所，而跟其中一名受隔離觀察人士有密切接觸者任職的小學暫時關閉。

在萊孔塔米訥—蒙茹瓦，基諾兒子上過課的3間學校已關閉，約100人接受病毒測試，未見有感染。當地本在準備迎接學校假期的滑雪旺期，商戶現皆擔心此感染事故造成的衝擊。

另外，西班牙衛生官員稱，確診英國男子現時健康良好，基本沒有病徵了。其妻和分別10歲、7歲女兒的檢測呈陰性。

英國衛生大臣夏國賢周一已宣布新型冠狀病毒傳播對公共衛生構成「迫在眉睫的威脅」，賦予醫生更大隔離具風險者的權力，不過他指目前對全民風險「依然溫和」。然而專家認為新型冠狀病毒傳播速度表明有可能成為全球大流行病。東英吉利亞大學醫學教授亨特（Paul Hunter）指這宗英國人超級傳播個案令人擔憂，但非意料之外，現在仍未知疫情何時或會否會由流行病演變為大流行，亦未知歐洲會否出現持續的人傳人情况。

（BBC/衛報/每日郵報/法新社/路透社）