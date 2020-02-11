特朗普預算案 增撥款升級核武

據官員透露，特朗普又會尋求撥款20億美元（約156億港元）繼續興建美墨圍牆。預算案另一焦點亦包括多個針對鄉郊的項目，例如為鄉郊商業和工業提供15億美元（約117億港元）的擔保貸款，250億美元（約1950億港元）作「振興美國鄉郊地區」計劃，用55億美元（約429億港元）作鄉郊電力貸款等。

提振鄉郊經濟箍選票

白宮又提出在10年內削減4.4萬億美元（約34.3億港元）開支，本年度會調整美國醫療保險處方藥物價格以節省1300億美元（約1萬億港元），及削減社保安全網2920億美元（約2.3萬億港元）開支，又收緊殘疾福利資格以節省700億美元（約5460億港元）。

特朗普亦會將對外國援助削至441億美元（約3440億港元），遠低於去年度的557億美元（約4345億港元）。前參謀長聯席會議主席馬倫（Michael Mullen）去信國會領袖，稱在這大國競爭時代，削減這些關鍵投資會跟世界各地的現實脫節。

（Axios/華爾街日報）