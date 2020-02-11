翻譯獨到走向國際 「韓流4.0」啟新章

韓人自豪驕傲 籲勿太西化

首爾一名29歲女子對記者說：「此前一想到有其他優秀的韓國電影在國際舞台未受到肯定，就感到惋惜，今次《上流寄生族》奪4大獎，身為韓國人都感到驕傲。」30歲姓金的市民就從《上流寄生族》的得獎經驗認為，這是韓國人以自己的方式持續努力的成果：「日後，韓國文化不要太過西化，自己發展就好了。」

《上流寄生族》講述一個居於「半地下室」貧窮家庭與一個上流家庭命運交集的故事，富韓國特有風格，亦帶出社會問題。韓國江南大學教授、影評家姜裕正認為該電影能叫好又叫座，是因兼具藝術性與大眾化，擁有美國電影所無的特點，帶來新鮮感。

影評家：《上流》兼具藝術性與大眾化

過往韓國等外語片難以打入歐美市場，一大原因是語言和翻譯隔閡。這齣電影找來僑居韓國、從事了逾20年字幕翻譯和電影評論的美國人翻譯，就獲讚賞譯出神韻。例如主角父親讚女兒偽造文書的功力，說：「首爾大學無偽造文書學科之類嗎？」譯者遷就外國人而把「首爾大學」譯作「牛津大學」。譯者沒有直譯劇中人給一種拉麵加烏冬的麵食的稱呼，改譯稱「ramdong」（拉冬）。

（綜合報道）