三大因素鑄就韓國影業輝煌 官民合力30年 《上流》改寫奧斯卡

明報記者 何麗玲

導演奉俊昊透露，當初構想的《上流寄生族》原屬舞台劇，但寫着寫着卻滿腦子湧現鏡頭角度，於是寫成電影劇本。2015年4月，15頁紙的劇本大綱提交電影製作公司Barunson E&A，一拍即合。偕奉俊昊共同撰寫劇本而奪得奧斯卡原創劇本獎的編劇韓進元，在致辭時道：「像美國荷李活，韓國有忠武路。我希望與在忠武路活動中的所有製作人、編劇，分享這項光榮。」電影台前幕後其後在祝捷會上，亦有寫下「韓國電影，忠武路萬歲」賀辭。

忠武路在首爾中區，不少電影製作公司於1960、1970年代進駐，加上著名劇場匯集等，成為韓國電影業的象徵。2019年，韓國共約10萬個文化內容產業，總收益達125.5萬億韓圜（約8436億港元），輸出額103.3億美元（約806億港元），從業員人數達66萬。韓國由首齣本土製作電影於1919年10月27日上畫計起，電影業發展已逾100年。1950年代受二戰後光復與兩韓戰爭的時代洗禮，韓國電影初見爆發成長，一年產量由不到20齣增至逾100齣，但說到飛躍成長並陸續在國際影展上展現鋒芒，卻要算近20、30年。

資本90年代進入 政府立法支援

韓國自1967年便規定戲院必須播放一定時間的本土電影，目前有關規定為73天。不過配額制並非韓國電影近年突飛猛進的重要因素。韓國1980年代末邁入民主化年代，開始放寬電影製作和進口自由，但本土製作當時難敵美國電影，韓國電影的市場佔有率暴跌至僅15.9％。然而大企業與金融資本1990年代開始流入投資演藝工作，政府也認識到文化產業的經濟效益，着手促進策略，包括在政府文化體育部首度設文化產業局，並制訂法例支援電影產業。1990年代取消電影審查，擴大創作自由，更廣被視為令影壇百花齊放的重要因素。僅數年間，韓國本土電影升佔市場逾五成。1999年，以27億韓圜製作卻突破600萬觀眾的電影《生死諜變》成為開啟韓國大片的里程碑。2012年開始，韓國國內電影觀眾總數持續逾1億人次。

取消電影審查制 造就百花齊放

投資《上流寄生族》的CJ E&M，就是1990年代從三星集團獨立出來的娛樂製作公司。在三星創辦人李秉喆之孫李美敬、李在賢姊弟倆主持下，該公司持續投資，經手的電影有《殺人回憶》、《王的男人》等。當其他韓國製作公司依然局限於買賣版權和純粹注資的水平，它則包攬企劃至製作，2009年起另成為唯一直接對國外發行的電影發行公司，迄今已向世界推廣了185齣韓國電影。

韓國文化內容振興院1月底表示，《上流寄生族》是韓流的代表作品，不過隨着時代步伐，他們還將要配合5G新一代通訊技術與個人Media、OTT興起的新時代，要推動支援「新韓流」產業。當局今年為新韓流提供194億韓圜（約1.3億港元）預算。院長金榮俊說：「文化產業可以再上層樓。」

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