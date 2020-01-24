咫尺地球：中國夢與WHO：埃塞俄比亞總幹事的來龍去脈／文：沈旭暉

陳太的接班人最後由三強競逐，分別來自英國、巴基斯坦和埃塞俄比亞。譚德塞的履歷並不弱，曾任埃塞俄比亞衛生部長、外交部長，可算兼有世衛總幹事需要的兩大背景技能，而且是由整個非洲聯盟共同推舉，先天就有了五十多票。

「中國人民老朋友」獲捧上台

十年前，陳馮富珍得以當選，關鍵之一是得到亞非拉票，當年剛好中非合作論壇峰會在北京舉行，曾有外電報道中國疑似通過債務寬免為陳太買票，無論是耶非耶，總是欠了非洲一個人情，十年後支持非洲聯盟的「共主」，也是情理之中。

說到譚德塞，早在他身為埃塞衛生部長參與世衛時，已經有阻止台灣邦交國為台灣發言的前科，讓北京留下了深刻印象，因此競選期間，中國評論明顯傾向這名「中國人民老朋友」，認為他最能捍衛「一中政策」；台灣輿論則最支持英國候選人，早就擔心譚德塞當選會繼續「陳馮路線」，結果也不幸言中。曾任埃塞外長的譚德塞，對國際關係潛規則心領神會，當選後居然委任臭名昭著、時年已93歲的津巴布韋獨裁者穆加貝為「世衛親善大使」，作為謝票行為，因為穆加貝曾任2015至2016年非洲聯盟主席，非盟支持譚德塞的決定，就是在2016年1月拍板落實。穆加貝在國際社會的「聲望」，譚德塞不可能不知道，卻依然敢冒大不韙作出如此決定，因此受到醫學權威期刊《刺針》公開批評，雖然最終被迫撤回決定，但他的價值觀和處世作風，已可見一斑。

內外受敵 譚德塞押注北京支持

須知譚德塞在埃塞國內，屬於前朝政府的親信，但他的靠山已經因為貪腐醜聞辭職下台，現任埃塞總理阿邁德阿里卻是來自另一派系。埃塞俄比亞和中國歷來關係友好，屬於「一帶一路」非洲重鎮，但其實發展潛力往往被低估，不代表必須一面倒，阿邁德阿里剛在2019年獲得諾貝爾和平獎，正備受西方拉攏，似乎打算在東西方之間拿揑平衡，譚德塞能否連任世衛，其實充滿國內外變數。雖然他在英國取得醫學博士，西方衛生界卻被他視為敵人，原因之一是競選期間，英國對手曾揭露他在國內曾陰謀3次隱瞞霍亂疫情，令他深知要站穩陣腳，只能從反西方陣營找後台。武漢肺炎爆發後，譚德塞明顯把注碼全都下在中國身上，某程度上其實和林鄭月娥一樣，只是沒有選擇的選擇。我們凡夫俗子，只能自求多福。

沈旭暉

GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授