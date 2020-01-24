世界移動通訊大會 亞馬遜SONY退出

【明報專訊】國際商貿展覽和會議在疫情蔓延下受害，其中月底舉行的一年一度手機業界最大型的西班牙巴塞隆拿手機展，繼愛立信和LG後，美國亞馬遜和日本SONY也宣布退出。會方表明展覽如期舉行，會採取多項措施保障與會者安全。
大會如期舉行 禁湖北入境者
電訊界年度大事世界移動通訊大會（MWC）預定本月24至27日在巴塞隆拿舉行，往年吸引超過10萬人次參觀。亞馬遜公司周日發表聲明稱，由於武漢肺炎疫情擴大，決定不派員出席。日本Sony周一也宣布不會出席，改為透過視像形式參與。這是繼南韓LG電子、瑞典愛立信（Ericsson）與美國顯示晶片大廠輝達（NVIDIA）後，第4和第5家不參加MWC的公司。
亞馬遜宣布退出前，MWC主辦單位全球移動通訊系統協會（GSMA）發布聲明表示，全球行動通訊大會將如期舉行，並會加強衛生措施，包括不准來自中國湖北省的人參加，其他中國旅客須證明自己在大會前已經在中國境外待了最少兩周。往年來自中國的參展者與參觀人數約5000至6000。
（法新社/路透社/中央社）
（武漢肺炎）
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