世界移動通訊大會 亞馬遜SONY退出

大會如期舉行 禁湖北入境者

電訊界年度大事世界移動通訊大會（MWC）預定本月24至27日在巴塞隆拿舉行，往年吸引超過10萬人次參觀。亞馬遜公司周日發表聲明稱，由於武漢肺炎疫情擴大，決定不派員出席。日本Sony周一也宣布不會出席，改為透過視像形式參與。這是繼南韓LG電子、瑞典愛立信（Ericsson）與美國顯示晶片大廠輝達（NVIDIA）後，第4和第5家不參加MWC的公司。

亞馬遜宣布退出前，MWC主辦單位全球移動通訊系統協會（GSMA）發布聲明表示，全球行動通訊大會將如期舉行，並會加強衛生措施，包括不准來自中國湖北省的人參加，其他中國旅客須證明自己在大會前已經在中國境外待了最少兩周。往年來自中國的參展者與參觀人數約5000至6000。

（法新社/路透社/中央社）

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