譚德塞警告海外擴散「冰山一角」

英增4確診 列「公眾健康威脅」

英國新增4宗個案的患者均曾與一名先前在法國確診的英國患者接觸，令英國總確診人數倍增至8人。與此同時，鑑於新加坡疫情蔓延，卡塔爾和科威特均發出旅遊警告，建議國民避免往新加坡。星洲截至周一有45人確診，逾半為本地傳染個案，6名患者情况嚴重。

自疫情爆發以來，中國當局被西方指控反應緩慢，隱瞞疫情，例如中國官方指控率先爆料指武漢的華南海鮮批發市場出事的內地醫生李文亮造謠。但譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）屢次高度讚揚中國政府處理疫情；其領導下的世衛被指未有及時宣告「國際公共衛生緊急事件」，令部分輿論質疑偏袒中國。譚德塞惹來多方抨擊，有要求他落台的網上聯署有多達35萬人簽署。

譚德塞向《金融時報》表示，外界不應一窩蜂去猜度中國當局知道什麼，稱如果當局有隱瞞，個案早就在其他國家出現。他又指出，中國找出新型肺炎的病原體，很快就將資料向外分享，又及時將重災區武漢封城「保護世界」，「值得特別讚賞」。

前對手撐譚德塞對華取態務實

聯合國秘書長前特別顧問、與他爭逐世衛總幹事一職失敗的納巴羅（David Nabarro）接受《金融時報》訪問時亦讚揚譚德塞「做得很好」，指他公開批評中國並沒有好處，「他（譚德塞）要與中國合作……他總不能一開始就罵。他正極力嘗試處理好事情」。

美國喬治城大學公共衛生法律教授戈斯坦（Lawrence Gostin）曾斥譚德塞出任埃塞俄比亞衛生部長時曾掩飾3次霍亂疫症，將之稱為「急性水樣腹瀉」，但譚德塞一直否認。戈斯坦現在也認為譚德塞做得不錯，對中國的外交辭令只是想令中國成為國際社會負責任的一員：「他正同時處理兩大洲的公共衛生危機──剛果的伊波拉及中國的新型冠狀病毒，我認為他做得出色。」

（金融時報/路透社）

（武漢肺炎）