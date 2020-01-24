135確診 鑽石公主號傳染重災

隔離期下周完 僅約1/10詳細檢查

本月3日抵達橫濱港的「鑽石公主」號，船上約有3600人，早前都經過初步篩檢再找出須進一步檢查者。截至周一，當局僅為船上336人檢查。日本厚生勞動省昨表示有103人的報告出爐，確定65人染病。《衛報》引述官員指患者包括45名日本人、11名美國人、4名澳洲人、3名菲律賓人，加拿大及烏克蘭各1人確診。加上在日本本土確診的26宗個案，令日本整體患者人數達161人。船上人員的隔離期原定下周三（19日）結束，厚生勞動省稱現會考慮為船上所有人進一步檢查，確認沒染病後可下船，但官方承認可能有難度。

日本放送協會（NHK）報道，由預防傳染病的醫生等專家組成的日本環境感染學會周二（11日）會派人登船，將調查船上人員的生活環境，及基本防疫措施是否適當等。

牀單沒換近一周 乘客現「艙熱症」

船上乘客初期只准留在原有客房隔離，昨已獲准輪流到甲板上呼吸新鮮空氣，但有乘客開始顯得焦慮。英國乘客埃布爾（David Able）稱很多人開始有艙熱症（cabin fever，因禁閉、孤立而引起的焦急等症狀），有抑鬱情况。

一名男乘客昨向傳媒公開呈送厚生勞動省的手寫信，披露船內情况日趨惡劣，要求當局盡快提供隔離者在船上生活的必要支援，特別是醫療援助。該名乘客指出，目前無人更換牀單、打掃房間等已近一周，生活環境急劇惡化。他認為當前最重要的是要派遣醫療專家、護士等到船上提供支援。此外，船上雖然連日新增感染者，但相關情報公布極不足，令乘客急劇變不安，許多人只能依靠船外傳媒或社交網絡等途徑了解情况，而處理乘客需要的服務中心對乘客要求應對冷漠。

專家質疑日本留守船上檢疫做法

船上有260名來自香港的旅客，本港入境處人員昨已抵達當地支援，有需要的搭客亦陸續獲得藥物。一名不願透露姓名的43歲港人對路透社表示，若確診人數超過200會感害怕，稱在facebook得知最少2名被送院的人並沒病徵。

哈佛公共衛生學院傳染病學者米納（Michael Mina）認為，日本當局的做法相信是為防止病毒從郵輪散播到日本國內，而非集中在乘客本身。他認為讓人們上岸、離開郵輪才恰當，可減少未接觸病毒人士染病的風險。

另外，韓國周一舉行中央應急處置本部會議，多個部門決定為防止傳染病流入及傳播，暫時禁止郵輪停泊韓國港口。

（福布斯/商業內幕/法新社/韓聯社/中央社）

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