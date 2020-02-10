泰兵商場殺戮 槍法準專射頭

疑售屋糾紛 槍殺指揮官

警方指出，乍甲班特（Jakrapanth Thomma）前天（8日）下午約3時半在素拉探披達（Surathampithak）軍營槍殺48歲指揮官、指揮官的63歲岳母與另一名士兵後，再從營內搶走槍支、彈藥及手榴彈等，並在開車潛逃過程中掃射路人和警察。到了前天下午大約6時，乍甲班特駕車到達「呵叻第21號站」商場，他逃入商場後曾一邊開槍、一邊在facebook作網絡直播，他射殺趕來救援的醫護人員，甚至朝美食街內的石油氣罐開槍引發爆炸。

殺救援人員 射石油氣罐引爆炸

警方接報到場封鎖現場，小部分商場顧客成功脫逃。警方晚上8時曾帶來槍手母親展開勸降游說但不果。到深夜，警方控制商場底層，但槍手將約16名人質困在商場的4樓與警方對峙。其間特種部隊多次試圖擊斃槍手和進入商場內疏散大批民眾。黎明前，特警展開攻堅，至昨早上9時左右，特警在商場冷藏室找到並擊斃槍手。一名特種部隊成員在約凌晨3時嘗試逼槍手現身時反遭對方擊斃。

被殺的多數是商場的購物民眾。有幸逃出來的購物民眾狄奧（Diaw）告訴當地電視台Amarin TV，槍手「瞄準受害者頭部射擊」，並說他的同事當場死亡。他說：「我聽到許多聲槍響，他四處開槍，槍法非常準。」

巴育探傷者 否認軍方疏忽

泰國首相巴育昨到呵叻一間醫院探望傷者，他說此次槍擊案造成包括槍手在內的最少27人喪生、57人受傷，死者中最小的只有13歲。巴育指乍甲班特是因與指揮官的親人就房屋買賣有私人爭執而行兇。巴育否認事件涉及軍營的疏忽大意，稱軍火庫有人看守。

泰國過去鮮發生大型槍擊案，據澳洲悉尼大學數據，泰國死於槍械的人數由2007年的3420下跌到2016年的1729。該國只要年滿20歲，就可買到槍械，走私槍械亦常見。有退伍兵質疑軍隊管理問題，令槍手輕易帶走數種槍械及上百發子彈，甚至駕車迅速衝出營區。

（曼谷郵報/BBC/法新社/中央社）