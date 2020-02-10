同住阿爾卑斯山木屋 染疫英人1傳5

「源頭」曾赴星洲酒店會議聚餐

作為上述「群聚感染」源頭的英國人，曾出席一家公司上月20日在新加坡君悅酒店舉行為期3天的會議及自助餐。會議有15名新加坡籍及94名其他國籍職員參加，其一來自武漢。會後累計引發最少4國8名參與者受感染。世衛日前介入調查。

鑽石公主號70人確診

另外，停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」再多4名確診者，確診人數增至70。船上有260名港人，已有3人確診，其餘正隔離。本港入境處稱，已向郵輪公司及當值醫生反映相關港人醫療藥物情况及需要，並透過大使館及經貿辦要求日本當局提供藥物及協助；郵輪公司表示，現時部分港人已獲發藥物。入境處和駐東京經貿辦會了解該批港人2月19日隔離完結後去向，以協助安排。

世衛總幹事譚德塞周六警告慎防假消息，包括社交媒體上有可能危害公眾健康的謠言，以免醫護人員的工作變得更艱巨。他說：「我們並非只與病毒作戰，還要對抗網絡怪論與陰謀論者。」

（武漢肺炎）