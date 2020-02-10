朝鮮傳確診 專家憂欠裝備「不可收拾」

韓國傳媒引述消息人士報道

韓國《星期日中央》引述的消息人士在2月7日說，一名去過中國的平壤居民返國接受隔離觀察期間，最近出現可疑病徵，朝鮮保健當局檢測結果判斷為確診者。消息稱，確診的是居於平壤的女子。由於朝鮮官方2月2日尚表示未有確診者，該消息人士推測確診是近一周的事。

疫情甫開始從中國向國際擴散之際，朝鮮在1月22日率先關閉了與中國接壤的邊界，逗留過中國的外國觀光客和朝鮮人都不准入境，且於1月31日暫停往中國的所有航空和列車路線，另於1月底關閉與俄羅斯的陸路交通、停開兩韓共用的開城聯絡事務所；2月初要求1月13日之後入境的所有人士包括使節接受醫學檢測；2月6日起所有入境者一律實施15天隔離防疫，近期曾到中國者更要隔離一個月。

患者曾訪華 隔離期間現病徵

美國海軍分析中心（CNA）研究項目主任高斯（Ken Gause）指朝鮮厲行遏止病毒輸入，皆因該國的醫療系統無法應對這種疾病的爆發。在朝鮮工作過的哈佛醫學院講師朴基（Kee Park）指出，朝鮮官媒對全國2500萬人民表明，遏止這種病毒擴散是「國家存亡」之戰，他說：「對於像（朝鮮）這樣缺乏充分檢測、治療和控制該病毒能力的國家而言，預防是最有效的策略。」

（星期日中央/Newsis/金融時報/美國之音）

（武漢肺炎）