世衛專家本周赴華 盼美CDC成員同行 未見深層合作 中美現抗疫羅生門

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，國際專家小組成員的名單已交給中國當局，小組組長將在周一或周二赴華，其他成員將跟隨。被問到小組是否包括美國疾病控制及預防中心（CDC）成員，他只說：「希望如此。」

《紐約時報》上周五稱，CDC轄下流行病情報處（Epidemic Intelligence Service）的團隊可在24小時出發赴華，但沒收到任何邀請。世衛兩周前也提出類似建議，但迄今尚未成行，《紐時》形容世衛遇到跟華府同樣的冷遇。但世衛否認延誤，稱只是尚在安排。美國衛生部長阿扎稱，已向世衛提議派出13名願前往的美方專家。

美衛生部長重申已屢提派員協助

中國近期不時把矛頭指向美國。中國外交部發言人華春瑩上周一（3日）點名批評美國政府，斥其「迄今未向中方提供任何實質性幫助」，相反「第一個」從武漢撤出領館人員和提出撤出部分駐北京使館人員，又是「第一個」在世衛明確表示不建議甚至反對對華採取旅行和貿易限制措施後，宣布全面禁止中國公民入境，「製造和散播恐慌情緒」。但她翌日改口，稱「注意到美方多次表示願意向中方提供援助。希望美方的援助早日到位」。

北京對美指摘惹來不少注目，尤其在「封關」問題上，跟中方關係較佳的朝鮮和新加坡其實比美國更早，但未因此被中方公開指摘——新加坡1月31日傍晚宣布禁止持中國護照旅客或過去14天到過內地的旅客入境或轉機，不足一小時世衛即建議毋須對華設置限制入境措施。同日稍後華府宣布升級對中國的旅遊警示，並限制中國旅客入境，中方立即表示不滿。

至於對華援助，美國官方立場一直強調早已提議援助，只是未獲理會。《華盛頓郵報》上月28日報道，衛生部長阿扎（Alex M. Azar II）1月6日已向中方提出，派遣CDC團隊協助應對疫情，但中方遲遲未有接受。

阿札上周五（7日）重申，近期已一再向中國國家衛健委主任馬曉偉提議，美方派出團隊協助，被問及為何進度遲緩，他答道：「這只視乎中方」。同日美國國務卿蓬佩奧宣布最多斥資1億美元（7.8億港元），以助中國和其他國家抗疫。

《紐時》：無外援因中國高層抗拒

《紐時》報道引述匿名現任及離任公共衛生官員和外交官稱，相信中國高層「不想世界認為他們需要外來幫助」。該報稱，在私下的電話和短訊溝通中，中方專家承認將近無力應付，不止需要額外人手，還需要在多個範疇的特殊專家。當中尤以分子病毒學和流行病學似乎最為需要：前者涉及病毒基因的排序，以及藉此修正診斷測試、治療和疫苗製作；後者則涉及解答一些對治療過程關鍵的問題，包括誰人會否受感染、潛伏期長短、病人為何會死亡、病毒傳播能力和醫院爆發的可能性等。

美智庫質疑中國藉美轉移視線

華府智庫新美國安全中心行政總裁馮德納（Richard Fontaine）向《華郵》稱，流行病問題肯定是華府希望可跟中方合作的範疇，美國的旅遊限制也非過敏，「然而，『美國惡靈』（American boogeyman）會是他們（中國）可用來轉移視線卸責的工具」。

（綜合報道）

（武漢肺炎）