學者：國安會「特朗普化」 削人手減泄密

【明報專訊】在外界焦點放在特朗普涉嫌「秋後算帳」之際，去年出書解構白宮國家安全委員會角色的前國防部首席撰稿員甘斯投書《紐約時報》，提醒溫德曼被革職的背後，是國安會已開展「特朗普化」改造——現任國安顧問奧布萊恩上任後大幅削減人手，也許這可降低內部揭密的機會，但卻同時嚴重削弱國安會的政策協調能力，隨時為禍至下任總統。
現任國安顧問上任後削1/3人
現任賓夕法尼亞大學佩里國際中心通訊及研究總監的甘斯（John Gans）指出，在「烏克蘭門」及彈劾案成為新聞焦點之際，去年9月上任的奧布萊恩悄悄進行了一個世代以來首次的國安會架構重組，包括削減60至70個職位——相當於1/3人手，許多都是專職官員，又指示國安會減少關注跨國議題，如全球經濟或核不擴散等，更多專注於雙邊和地區優先事項。
減關注跨國議題 專注雙邊事項
甘斯形容特朗普曾嘗試安插弗林（其首任國安顧問）和班農等親信不果，即使再委任麥克馬斯特和博爾頓為國安顧問，但仍無法助特朗普「掌控」國安會，直至奧布萊恩上任，才以削減職位開始達成「目的」。甘斯認為，這跟彈劾案息息相關——人手減少代表潛在證人會減少，同時對特朗普政策的質疑也會減少。
「特朗普化」的國安會不一定是好事——甘斯以武漢肺炎風波為例，指證明全球事件不一定會配合總統喜惡來發展，「特朗普也許不相信整個世界是相互聯繫，又或需要整體政府（whole-of-government）的決策，但無法令這世界變成那樣子，他也無法只靠跟中國國家主席通電話就能打贏潛在的流行病。」
他指處理武漢肺炎之類的挑戰需要「融會貫通的手段」——這是國安會的傳統強項，如今卻已在華府消失，「特朗普和奧布萊恩最終贏得對國安會的戰爭，但這是下任總統以至我們所有人的損失，無論是誰繼任特朗普，都只能繼承一個較弱和較沒世界眼光的國安會」。
（紐約時報）
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