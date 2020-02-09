學者：國安會「特朗普化」 削人手減泄密

現任國安顧問上任後削1/3人

現任賓夕法尼亞大學佩里國際中心通訊及研究總監的甘斯（John Gans）指出，在「烏克蘭門」及彈劾案成為新聞焦點之際，去年9月上任的奧布萊恩悄悄進行了一個世代以來首次的國安會架構重組，包括削減60至70個職位——相當於1/3人手，許多都是專職官員，又指示國安會減少關注跨國議題，如全球經濟或核不擴散等，更多專注於雙邊和地區優先事項。

減關注跨國議題 專注雙邊事項

甘斯形容特朗普曾嘗試安插弗林（其首任國安顧問）和班農等親信不果，即使再委任麥克馬斯特和博爾頓為國安顧問，但仍無法助特朗普「掌控」國安會，直至奧布萊恩上任，才以削減職位開始達成「目的」。甘斯認為，這跟彈劾案息息相關——人手減少代表潛在證人會減少，同時對特朗普政策的質疑也會減少。

「特朗普化」的國安會不一定是好事——甘斯以武漢肺炎風波為例，指證明全球事件不一定會配合總統喜惡來發展，「特朗普也許不相信整個世界是相互聯繫，又或需要整體政府（whole-of-government）的決策，但無法令這世界變成那樣子，他也無法只靠跟中國國家主席通電話就能打贏潛在的流行病。」

他指處理武漢肺炎之類的挑戰需要「融會貫通的手段」——這是國安會的傳統強項，如今卻已在華府消失，「特朗普和奧布萊恩最終贏得對國安會的戰爭，但這是下任總統以至我們所有人的損失，無論是誰繼任特朗普，都只能繼承一個較弱和較沒世界眼光的國安會」。

（紐約時報）