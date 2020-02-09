彈劾案兩證人 遭特朗普革職 代表律師嘆「說出真相代價」 民主黨斥秋後算帳

國安會專家溫德曼保留軍職

陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）的代表律師發表聲明，稱溫德曼已在保安監督下離開白宮，「為何他會失去工作，為何這個國家少了一名在白宮效力的軍人，相信每個美國人心裏都一清二楚，溫德曼中校因為道出真相而被辭退」。他強調溫德曼被眾議院傳召作供後只發表過一次公開講話，「為此，世上最有權勢者……決定報復」。其孿生兄弟、國家安全委員會律師兼陸軍中校葉夫根尼（Yevgeny Vindman）亦被革職，他沒參與彈劾調查過程，只在溫德曼到眾議院作證時坐在其背後。兩人將保留軍職並繼續服役，《紐約時報》報道，溫德曼會被調到國防部，然後按原定計劃7月調往國家戰爭學院。

駐歐盟大使桑德蘭曾拒辭職

桑德蘭（Gordon Sondland）數小時後亦發表聲明，稱已被特朗普撤職。他的反應相對平靜，並感謝特朗普、國務卿蓬佩奧及一眾美國駐歐盟代表團人員的支持等。他原為俄勒岡州的酒店大亨，2017年向特朗普的就職委員會捐出100萬美元（約780萬港元），翌年即獲委任為駐歐盟大使。有消息指出，桑德蘭去年11月作證後已相信難以繼續留任，故開始與高級官員商討離職安排。《紐時》引述知情者透露，國務院上周五要求他自行辭職，但遭拒絕後決定召他回國。

特朗普在同日較早時間表明不滿意溫德曼，又在Twitter轉發呼籲將他革職的帖文。自上周三獲判無罪後，特朗普多次抨擊反對者「邪惡」，其新聞秘書亦稱傷害總統的人「應付出代價」。特朗普被指去年7月25日與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，施壓對方調查其政敵、前副總統拜登及其兒子，觸發彈劾調查。溫德曼是見證通話的官員之一，他去年11月在眾議院聽證會上，坦言特朗普「要求外國政府調查美國公民及自己的政敵並不恰當」。桑德蘭則指證特朗普透過私人律師朱利亞尼施壓，要求基輔政府調查拜登父子，以作為澤連斯基訪問白宮的交換條件，又稱副總統彭斯及國務卿蓬佩奧等人都知情。

對於特朗普撤去兩名作證官員職務，帶領調查「烏克蘭門」的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）批評特朗普「進行嚴厲報復，革走遵從傳票、挺身而出指證其不當行為的人」。不少共和黨人支持特朗普的解僱決定，但參議員科林斯（Susan Collins）表示，希望特朗普從彈劾案汲取教訓，強調證人不應受罰。

（金融時報/紐約時報/BBC）