南極熱過香港 18.3℃創紀錄

南半球夏季為每年12月至翌年2月。在南極洲北端附近的阿根廷研究基地埃斯佩蘭薩基站（Base Esperanza），自1961年以來定期測量溫度，並曾於2015年3月24日測得17.5℃的全洲最高溫紀錄。阿根廷國家氣象局上周四在Twitter上公布，埃斯佩蘭薩站當日中午氣溫達18.3℃，創下新高。另一個阿根廷南極科學考察站馬蘭比奧基站（Base Marambio）同日也監測到自1971年以來的2月最高溫紀錄14.1℃，超過2013年2月24日的13.8℃。根據紀錄，香港天文台同日錄得氣溫為15.9至18.6℃。

兩座基地所在的南極半島是全球升溫最快的地區之一，過去50年平均升溫近3℃，冰川都有加速融化迹象。新西蘭惠靈頓市維多利亞大學氣候學教授倫威克（James Renwick）說，今次打破只維持了5年的紀錄，而且升了近1℃，顯示當地暖化遠較地球整體快。

（衛報/中央社）