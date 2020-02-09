美日國民武漢病亡 首非華裔患者不治

至今19外國人在華確診

美國駐北京大使館發言人昨日（8日）表示，該名確診美國患者60歲，上周四（6日）在武漢市金銀潭醫院病逝，「我們向其家人致以最深切的慰問。基於尊重家屬私隱，我們不會有進一步評論」。《紐約時報》引述兩名知情人士稱，死者為一名女子。

日本外務省昨日亦公布，在武漢市因患嚴重肺炎住院的一名60多歲日本男子死亡，相信他很可能感染新型冠狀病毒。共同社引述政府消息人士報道，該名男子1月16日在出現發燒症狀，22日入院。日本政府在1月28日從醫院得悉，該男子初步檢測對新型冠病毒檢測「很可能呈陽性」，但後來因病情原因，難以再進行確診測試。外務省引述中國醫療當局指出，患者屬高度疑似病例，但由於難以斷定是否感染新型冠狀病毒，官方死因仍為病毒性肺炎。

中國外交部發言人華春瑩上周四稱，截止當日中午共19名在華外國人確診新型冠狀病毒肺炎，其中17人正接受隔離治療。

泰增7個案 4為中國人

另外，泰國衛生部昨表示新增7宗個案，令確診者增至32人。新增7人中3人為泰國公民，4人為中國人，當中一名泰國人是從武漢撤離的138人之一，另外兩人曾與遊客接觸；4名中國患者中3人為之前確診者的家人。

（共同社/紐約時報/路透社）

（武漢肺炎）