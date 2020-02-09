星調高疫情警示 民眾連日瘋搶米麵廁紙 政府再籲無病勿戴口罩 李顯龍：輕症或不用住院

「囤貨」市民憂當局禁外出

新加坡多間超市昨晨均較往常的周末多顧客，市民把廁紙、抹手紙、米、即食麵堆滿手推車，排着長龍等候結帳，即使商戶表明貨源充裕兼且頻頻補貨，依然去貨迅速，相反水果、肉食、魚和酒則乏人問津。《海峽時報》昨報道，其一消費者的手推車竟裝了16包米。一名排了45分鐘隊買下超市最後一盒蛋的女士說：「許多貨品都售罄，好像超市免費送似的。」一對年輕夫婦選購了大量他們平日不吃即食麵，「因為大家皆在囤貨，我們也一樣買些作準備」。一名中年主婦對法新社說：「我恐怕當局再調升警示，不准我們外出。」

新加坡迄上周四晚共錄得33宗新型冠狀病毒肺炎個案，隨即調升「疾病爆發應對系统」（DORSCON）「黃色」預警級別至第二高的「橙色」，代表疫情嚴重並容易人傳人，但尚未廣泛擴散和依然受控。在「橙色」預警級別下，政府勸籲取消或押後非必須的大型集會。作為僱主，須每日至少兩回測量僱員體溫和呼吸系統毛病癥狀，考慮分組讓職員於不同時段、地點上班及容許在家裏工作，及以「有薪住院假」處理僱員在家隔離期。學校即時停止校際競賽、學習旅行、露營等校內、校外活動至3月底。至於一般民眾，衛生部則稱該避免握手和勤洗手，唯生病者才需要戴口罩。

總理李顯龍昨日發表視像聲明說：「恐懼與焦慮是人類自然反應。我們全想保護自己和家人免於未認識的新疾病。可是恐懼能造成比病毒更大的傷害。它會使我們感到恐慌，或者使事情變得更糟，例如在網上散布謠言，囤積口罩或食物，或指摘特定社群引致疫情爆發。」貿工部長陳振聲亦在facebook強調毋須搶購必需品，寫道：「我們沒有必需品或家用品短缺的風險。」

航企相繼退出新加坡航空展

當局再次強調民眾無病就不應戴口罩。自1月31日，新加坡各大報在顯要位置，刊登政府叫大眾無病不要戴口罩的廣告。新加坡當局聲言口罩及個人防護裝備充裕，醫療設施及醫護專業勝於17年前的SARS。衛生部醫藥服務總監麥錫威上周五重申，新型冠狀病毒主要循接觸感染，「最有效的防禦方式是定期洗手，生病的人盡早戴着口罩去看醫生，避免到人多的地方……平時不需要戴口罩」。

礙於疫情爆發和預警提升，愈來愈多航空公司退出參加2月11日至2月16日的新加坡航空展，美國國防部也縮減代表團規模。

（海峽時報/亞洲新聞頻道/法新社/聯合早報）

（武漢肺炎）