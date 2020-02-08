美政府實驗室涉31宗動物虐待

實驗鼠38℃過夜熱死

有關報告由PETA引用《資訊自由法》取得。報告述及的個案發生於2018年1月至2019年10月，涉及NIH轄下負責糖尿病、兒童健康、精神健康等項目的研究中心。報告指出，曾有13隻實驗鼠因加熱系統故障導致通宵留在38℃的環境中熱死，其他實驗鼠被餓死或脫水而死的情况亦有不少於5次。有報告更披露，曾有靈長類動物被迫生活在燈光長開的房間達5個月，相關設施的經理聲稱因工作過勞而忘記調整照明，僅遭勸告了事，亦有獸醫涉未及時為不適的夜猴檢查致其病死。此外，多項涉及手術的動物實驗未有為受試動物提供麻醉或術後護理。

有關實驗本應根據動物保護法例在嚴格規管下進行，獸籠尺寸、室溫、動物社交需要及獸醫檢查等均有明確規定，但NIH的實驗室只須自我監管，毋須如大學或私人機構的實驗室般接受農業部監管。NIH回應稱有關事件均已交由實驗室動物辦公室（OLAW）徹底調查，部分獲確認屬實，並已因應改變以防同類事件重演。

（法新社）