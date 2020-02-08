美駐印度使館區女童被姦 員工宿舍鄰居落網

兩家人相識 使館稱「不安」

涉事大使館位於新德里使館區洽陽浦利（Chanakyapuri），佔地逾28畝，有嚴密保安看守。警方稱，受害女童父親於使館任幫傭，一家居於大使館內的職員宿舍，而任職司機的疑犯並非受僱於大使館，但因父親在大使館工作，所以同樣在員工宿舍居住，兩家人互相認識。

事發在上周六。當日疑犯在女童於室外玩耍期間，誘騙她入屋施暴。女孩回家向父母透露事件後，她隨即被送院。醫生檢查後確定女童曾被強姦，女童父母報警。在女童指證下，警方周日在大使館職員宿舍將疑犯拘捕，正按兒童強姦法例調查，如罪成可判死。

印度風化案盛行，據最新統計顯示，2018年當地發生近3.4萬宗強姦案，每4名受害人就有1人是兒童，而94%案件中受害人與侵犯者相識。同年當地接連發生姦殺8歲女童和強姦16歲少女案，惹輿論嘩然。當局其後引入新法例，規定強姦兒童者可被判死。

（BBC/CNN）