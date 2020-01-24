俄：敘防空導彈險擊落客機 載172乘客 改降俄駐軍基地

國營敘利亞新聞社（SANA）引述敘軍消息，指以色列周四（6日）派戰機向敘國南部發射兩輪導彈攻擊，觸發敘利亞防空系統啟動，有多枚防空導彈發射。一架從伊朗飛往敘利亞首都大馬士革、載有172名乘客的空巴A320客機，正要降落在面對空襲和防空炮火的「死亡地帶」，幸在大馬士革航空管制員迅速反應下安排遠離，客機最後改降西北部的赫梅敏空軍基地。

俄批以軍利用民航機「掩護」空襲

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）未有公布客機屬哪間航空公司，但批評以色列利用民航機作為掩護，以阻擋敘國的防空系統，稱類似做法是以國空軍一大特徵。有社交網站用戶指一架從伊拉克納杰夫（Najaf）出發的敘利亞韃靼之翼航空（Cham Wings）客機，周四清晨從大馬士革轉飛赫梅敏。

以色列軍方和外交部拒絕評論事件。是次空襲險釀成上月8日烏克蘭國際航空PS752航班空難的翻版，該客機從德黑蘭起飛後不久墜毁，造成176人死亡。事發前不久伊朗空襲兩座有美軍進駐的伊拉克基地，德黑蘭數日後承認是防空導彈擊落客機。

（法新社/BBC）