俄：敘防空導彈險擊落客機 載172乘客 改降俄駐軍基地

【明報專訊】俄羅斯昨日指控以色列軍方涉嫌在敘利亞利用民航機作盾牌來進行空襲，險些導致該架從伊朗飛抵的客機被敘利亞防空系統擊落，被迫轉往俄羅斯在敘國北部的空軍基地降落。事件令人想起上月8日伊朗防空導彈錯誤擊落烏克蘭航空客機的事件。以色列軍方和外交部拒絕評論事件。
國營敘利亞新聞社（SANA）引述敘軍消息，指以色列周四（6日）派戰機向敘國南部發射兩輪導彈攻擊，觸發敘利亞防空系統啟動，有多枚防空導彈發射。一架從伊朗飛往敘利亞首都大馬士革、載有172名乘客的空巴A320客機，正要降落在面對空襲和防空炮火的「死亡地帶」，幸在大馬士革航空管制員迅速反應下安排遠離，客機最後改降西北部的赫梅敏空軍基地。
俄批以軍利用民航機「掩護」空襲
俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）未有公布客機屬哪間航空公司，但批評以色列利用民航機作為掩護，以阻擋敘國的防空系統，稱類似做法是以國空軍一大特徵。有社交網站用戶指一架從伊拉克納杰夫（Najaf）出發的敘利亞韃靼之翼航空（Cham Wings）客機，周四清晨從大馬士革轉飛赫梅敏。
以色列軍方和外交部拒絕評論事件。是次空襲險釀成上月8日烏克蘭國際航空PS752航班空難的翻版，該客機從德黑蘭起飛後不久墜毁，造成176人死亡。事發前不久伊朗空襲兩座有美軍進駐的伊拉克基地，德黑蘭數日後承認是防空導彈擊落客機。