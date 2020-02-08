艾奧瓦州初選 布蒂吉格0.1百分點險勝

賽果緊湊現重新點票呼聲

布蒂吉格取得26.2%的代表票險勝桑德斯，但後者總得票較多。先前民調一度領先的前副總統拜登（Joe Biden）意外位列第4，屈居另一進步派代表沃倫（Elizabeth Warren）之後。

由於賽果極為接近，黨全國委員會主席佩雷茲周四敦促重新檢視每個選區的統計表，以確保數據準確，但黨艾奧瓦支部稱如有參選人提出要求才會重點。

這次風波緣於今屆艾奧瓦黨團會議改用手機應用程式報票數，卻出現大量「不一致」的報數情况引發混亂，導致連日未能公布正式賽果。民主黨艾奧瓦支部歸咎特朗普支持者一窩蜂佔用匯報賽果的電話熱線，導致接收結果出現延誤。支部人員稱，熱線號碼因有黨團會議文件的相片被放上網而曝光。但亦有義工直言，真正元兇是報票程式無法運作。

（綜合報道）