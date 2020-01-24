遊客紛退訂 日受經濟打擊超SARS

嵐山商店增搓手液 會長：人數回到10年前

日本早前確認有接待過武漢旅行團的旅遊巴司機及導遊受感染，後來再有一名曾與該司機合作的導遊確診，連環人傳人個案引起業界不安。有司機坦言擔心受感染，但同樣憂慮「沒有遊客就沒有工作」。東京淺草有人力車伕表示，淺草聚集不同國籍人士，自己作為服務業不能戴口罩，在健康方面感憂慮。京都本周亦有中國籍店務員確診，他每日接觸約300名中國遊客。當地著名觀光景點嵐山的商店街隨即加強防疫措施，包括設置酒精搓手液及要求店員戴上口罩等。商店街會長細川政裕形容，現時恍如回到10年前未有外國遊客的嵐山般。

中國春節向來是日本旅遊業全年最重要的商機之一。去年訪日的中國遊客人數多達960萬，佔整體外國遊客消費額的三分之一。惟隨着中國政府暫停海外旅行團，不少日本旅遊業者慨嘆接連被取消訂單，有東京旅行社表示，截至下月10日涉及2萬名中國遊客的預訂已全數取消。野村綜合研究所指出，在2002至2019年間，整體遊客則增加了6倍，當中訪日中國遊客人數急增21倍，假設遊客人數跌幅與2003年SARS時期相若，長遠而言或令日本國內生產總值下降約0.45%，對經濟的打擊可能超出當年。

東奧委：疫情擴散有限 不影響運作

外界關注疫情會否影響到原定7月舉行的奧運，東奧組織委員會周四宣布已設立對策本部。事務長武藤敏郎強調，目前疫情擴散情况有限，不會影響大會運作。

經濟產業省亦因應疫情對旅遊業的影響，在國內多地設立近千個經營諮詢櫃枱。奈良原定今年中起向在市內住宿人士徵收每晚200日圓（約14港元）稅款，現已延遲計劃。

（綜合報道）

（武漢肺炎）