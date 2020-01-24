原材料瀕耗盡 韓管制口罩供應分發 囤積者可判監 另撥130億援助中小企

潔手液生產商亦須每日申報產量

韓國政府周二（4日）宣布，直至4月30日，蓄意囤積大量口罩與消毒洗手液等防疫用品以待善價而沽的生產商、販賣者，可被判監兩年兼罰款5000萬韓圜（約33萬港元）。洪楠基昨日主持召開經濟部長長官會議兼經濟活力對策會議時，表示會進一步加強打擊囤積居奇。他說：「政府會採取更嚴厲的措施，以阻止或危及公眾健康或引發民眾憂慮的非法活動。」根據初步公布的措施，當地的口罩和潔手液生產商須每日向食品藥品安全處申報產量，以及國內外的貨運安排，賣方亦須向該部門通報大型銷售的訂單。洪楠基表示，將待跟有關部門商討具體方案，再經國務會議表決，最快下周執行。

經歷兩岸三地旅客的搶購潮後，最需要口罩的醫護界也出現口罩庫存急跌情况，即使是韓國五大醫院，據報也難以入手新的外科口罩。儘管政府堅稱口罩供應沒問題，但業界對原材料不足表示警惕。疫情令內地不同行業的生產線紛紛停擺，或無法在農曆新年假期後復工，令依賴內地原材料供應鏈的韓國企業叫苦連天。

內地停擺斷供原料 韓廠：華商料周一復產

「我們用以生產即用即棄不織布口罩——包括外科口罩的原料，有九成是自中國進口。」一名韓國外科口罩生產商東主向商業新聞網站Business Korea稱：「我們接近用光庫存，我們一直跟中方合作伙伴保持聯絡，對方預期會在2月10日重啟生產設施。令人沮喪的是，即使中方伙伴重啟運作，仍需至少一星期才可取得原材料。」有專家警告，倘若北京拒絕批准內地廠房在2月10日後復工，數十間韓國口罩生產商勢面臨因缺乏原材料而停產的最壞情况，屆時會令口罩更短缺，售價進一步飈升。

提供低息貸款延長還貸期限

類似問題還出現於韓國的汽車業界，例如現代和起亞的多個組裝廠房，皆因缺乏來自中國的零部件，被迫減產甚至停產。對此洪楠基昨日稱，將加強跟中國地方政府協商，以促使內地廠房復工。政府目前動員韓國駐華大使館、汽車廠商、「大韓貿易投資振興公社」（KOTRA）等所有官民渠道，與中國地方政府協商盡快重啟生產，希望透過24小時緊急通關，盡快向國內廠家供貨。

針對潛在最受疫情影響的中小企業，洪楠基另宣布額外金融支援措施，包括延長從官方金融機構的貸款償還期限和提供低息貸款。當局將調撥兩萬億韓圜（約130億港元）資金以防萬一。

（韓聯社/Business Korea）

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