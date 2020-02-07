星洲會議多人中招 世衛展開調查

ANA停香港至大阪航班

英國、德國及越南等昨均有新增確診個案。因應疫情，再有航空公司停飛。日本全日空（ANA）宣布取消本月17日至3月28日往返大阪至香港的航班；本月至下月底來往東京兩個機場及中國多個地方的航班亦暫停或縮減班次。澳洲維珍航空公司（Virgin Australia）宣布，將全面停飛來往香港的航班，繼早前宣布下周二（11日）起停飛來往墨爾本至香港的航班後，來往悉尼至香港的航班亦將於3月2日停飛。

譚德塞：若中國瞞疫 確診會更多

對於世界衛生組織緊急委員會成員麥肯齊（John Mackenzie）日前抨擊中國在疫情爆發初期沒快速通報，「應受譴責」，多次讚揚中國表現的世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（5日）回應有關批評，稱若中國有隱瞞疫情，相信確診病例會比現在多。他又稱，現在再討論疫情爆發初期是否有失誤於事無補，認為大家應將焦點在可以採取什麼行動，來遏止疫情擴散。麥肯齊批評中國湖北上月在舉行地方兩會期間，涉隱瞞新增確診個案。

蓋茨基金會宣布會投入 1 億美元（7.8億港元），加強檢疫、隔離和治療，以及加速研發疫苗、藥物和診斷等，以抗武漢肺炎疫情。

（紐約時報/路透社）

（武漢肺炎）