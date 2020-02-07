數千學生滯武漢 非洲撤僑陷兩難 專家稱未受控不應撤僑 免回國播毒

中國政府近年提供不少豐厚的學金，吸引非洲留學生，迄今全中國估計有超過8萬非洲學子，單在武漢便有約5000人。當地許多院校在疫情爆發後嚴格管控留學生，包括只准他們在校區甚至宿舍內活動。本周二荊州長江大學公布，一名曾到訪武漢的喀麥隆留學生成首名非裔確診個案，亦令滯留學生更感不安。

缺可靠資訊食物 「每天吃一餐」

武漢馬拉維學生會主席奇帕奧（Bright Chipao）稱，當地逾56名該國留學生缺乏口罩及糧水，而這些必要物資市價已激增至3倍。他說，學生代表曾要求馬拉維政府安排他們返國，但中國政府要求使領館告知國民暫不要回國，以免疾病擴散。他說：「留學生都人心惶惶。」一名在武漢留學5年的肯尼亞學生亦稱，當地最大問題是缺乏可靠資訊與食物，「院校給我們一些白米、牛奶、油和蔬菜，但建議我們省着吃，因為供應有限。我們已被迫每天只吃一餐」。

學生感無助 如被國家遺棄

25歲的烏干達醫科生坎茲拉（Kanzira）稱，在武漢只能獨力避疫，目睹同事陸續撤離尤感無助，彷彿被國家遺棄，心理壓力極大。他說，烏干達各駐華部門只叫他們聽從中國政府的指引隔離，但疫情可能持續數月，未來難以想像，盼望回國，「我寧可死在故鄉」。坦桑尼亞學生基茲維（Hilal Kizwi）向美聯社直言，雖然坦國大使館再三向各留學生保證正安排撤僑，「但我對此不抱期望」。德國之聲亦引述當地的南非留學生稱，南非駐北京大使館指示學生應聽從校方指示，強調在未經批准下離開武漢或中國可能「有深遠後果」。

非洲暫未出現疫情，但科特迪瓦、埃塞俄比亞及肯尼亞已陸續出現疑似個案，均為從中國返國的留學生。不少非洲衛生專家均認為，在疫情未受控前不應撤僑，以免病毒隨之入侵，與世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞上周主張各國不應撤僑的說法同出一轍。非洲聯盟疾病控制中心總監恩肯加松戈（John Nkengasongo）稱，非洲出現確診患者只是時間問題，如何監控疫情將成考驗。

缺資源難運輸 隔離檢疫設施緊絀

致力研究中國及非洲發展的睿納新國際咨詢公司行政總裁芮婉潔（Hannah Ryder）在《外交家》（The Diplomat）雜誌撰文，指出非洲國家對是否撤僑陷兩難：任由僑民留在醫療資源日漸緊絀的中國固然存在風險，但使領館人員亦無法赴疫區核實僑民情况，只能等候中國政府提供資訊，在中方呼籲各國不要撤僑下，申請包機或有困難，窮困國家更難有資源處理運輸問題。此外，撤離後是否有充足設施作隔離檢疫亦成難題。

未談理據 英籲全境撤離惹爭議

不過撤僑是否必要仍有爭議。英國政府周二（4日） 發出緊急警示，建議中國境內的英國公民在「情况許可下」盡快撤離，成首個呼籲全境撤離的國家，惟有關建議未說明相關理據，惹政治揣測。中國駐英大使劉曉明昨批評英國政府要求國民離開中國的做法太過火。《衛報》評論質疑英國政府今次是否反應過度，且因疫情可能延續數月，一旦撤離或需處理就學、生計等及後長期安排，在當局未談及支援措施下國民難以決定去留。

（綜合報道）

（武漢肺炎）