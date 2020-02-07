拆局：中間選民成關鍵 民主黨死纏爛打有顧忌

【明報專訊】特朗普的彈劾聆訊會怎樣左右11月的總統大選，現時仍是未知數。雖然民主黨在眾議院按理還可以透過傳召前國安顧問博爾頓等人繼續調查「烏克蘭門」，但要避免遭質疑是「玩政治」，損及11月大選勝算，在艾奧瓦黨團會議「難產」後更要小心權衡。
特朗普一直將彈劾視為政敵欲推翻2016年大選結果的陰謀一環。不過，據《紐約時報》，特朗普部分盟友稱，特朗普明白彈劾只是他能否連任的一部分，因此他即使對彈劾結果胸有成竹，在國情咨文中還是避免談及，只着墨於其任內經濟表現、打擊非法入境者等政績來拉攏選民。
續查恐惹「玩政治」嫌疑
早自民主黨去年9月就烏克蘭門展開彈劾調查開始，美國國民對是否應罷免特朗普意見分歧。《華盛頓郵報》上月20日至23日的民調顯示，49%受訪者認為應罷免特朗普，47%則反對。而民主黨及共和黨選民意見對立。只有9%共和黨選民認同罷免，民主黨選民則逾八成認同罷免。《華郵》稱，正因為黨派之見根深柢固，民主黨難以用彈劾來動搖共和黨選民，反之亦然。
傳召博爾頓 部分民主黨人仍猶豫
不過，有關烏克蘭門調查並未完結。特朗普扣起對烏軍援及要求調查拜登的動機為何，隨着前國安顧問博爾頓新書或可令之更清楚。民主黨籍的眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold E. Nadler）已表明會傳召博爾頓，但《華郵》引述部分議員稱尚未有最終決定。彈劾完結後，民主黨可能也會對繼續調查特朗普有顧忌。如何拉攏中間選民可能才是民主黨急需做的事。
明報記者
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