拆局：中間選民成關鍵 民主黨死纏爛打有顧忌

特朗普一直將彈劾視為政敵欲推翻2016年大選結果的陰謀一環。不過，據《紐約時報》，特朗普部分盟友稱，特朗普明白彈劾只是他能否連任的一部分，因此他即使對彈劾結果胸有成竹，在國情咨文中還是避免談及，只着墨於其任內經濟表現、打擊非法入境者等政績來拉攏選民。

續查恐惹「玩政治」嫌疑

早自民主黨去年9月就烏克蘭門展開彈劾調查開始，美國國民對是否應罷免特朗普意見分歧。《華盛頓郵報》上月20日至23日的民調顯示，49%受訪者認為應罷免特朗普，47%則反對。而民主黨及共和黨選民意見對立。只有9%共和黨選民認同罷免，民主黨選民則逾八成認同罷免。《華郵》稱，正因為黨派之見根深柢固，民主黨難以用彈劾來動搖共和黨選民，反之亦然。

傳召博爾頓 部分民主黨人仍猶豫

不過，有關烏克蘭門調查並未完結。特朗普扣起對烏軍援及要求調查拜登的動機為何，隨着前國安顧問博爾頓新書或可令之更清楚。民主黨籍的眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold E. Nadler）已表明會傳召博爾頓，但《華郵》引述部分議員稱尚未有最終決定。彈劾完結後，民主黨可能也會對繼續調查特朗普有顧忌。如何拉攏中間選民可能才是民主黨急需做的事。

明報記者