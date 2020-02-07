參院彈劾審訊表決 唯一倒戈共和黨人 特朗普脫罪 羅姆尼破壞「完美劇本」

特朗普因涉嫌扣起對烏克蘭軍援，施壓要求調查可能成為其今屆大選對手的前副總統拜登而遭彈劾。惟共和黨在參議院100個議席中佔了53席，因此早預料特朗普可全身而退。不過在第一項濫權罪名中，猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）倒戈，與45名民主黨和兩名無黨籍議員站在同一陣線，認為特朗普有罪，52名共和黨參議員認為無罪，未達三分之二定罪門檻；第二項妨礙國會罪名，羅姆尼跟隨52名共和黨議員認為特朗普無罪，47人認為有罪，同樣未獲通過。

虔誠教徒 「上帝面前無法違公正」

72歲的羅姆尼成為美國史上首名在總統彈劾審訊中，投票裁定自己黨員有罪的參議員。身為虔誠摩門教徒的羅姆尼在表決前慷慨陳辭，稱無法在上帝面前違背公正的承諾，也需向家人及歷史負責。

他說：「總統要求一個外國政府調查政敵。總統扣起關鍵軍援來施壓該政府。總統拖延給正面對俄國侵略者的美國盟友的援助。總統的意圖是私人及有政治目的。因此，總統在嚴重濫用公眾信任上有罪。」他痛斥特朗普的所為是對美國人的選舉權、國家安全及美國基本價值，「最明目張膽的攻擊」。

對2024參選總統傳言一笑置之

羅姆尼是共和黨溫和派元老，2012年代表黨出戰總統大選，最終敗給競逐連任的奧巴馬。他與特朗普素有嫌隙，2016年曾公開反對特朗普成為共和黨總統候選人，他早前抨擊特朗普要求外國領袖調查拜登的行為是錯誤，特朗普大罵他是「傲慢蠢才」。在今次事件前，他在街上已遇到保守派人士罵他。羅姆尼的動機亦惹民主黨及共和黨人揣測，有傳媒上周推測他想出戰2024年大選。羅姆尼在彈劾表決前一天接受《大西洋月刊》訪問，對有關揣測一笑置之。

表決後被視叛徒 侄女割席

表決後，羅姆尼被視為「叛徒」，特朗普兒子唐納德稱他應被逐出黨，羅姆尼的侄女兼共和黨全國委員會主席跟他割席，猶他州共和黨人亦指摘他。羅姆尼的議席任期至2024年屆滿，自從羅姆尼在彈劾一事上跟黨友對着幹後，他在猶他州共和黨選民的民望稍為回落，2019年第4季的Morning Consult民調顯示其支持率為57%，較第三季下跌8個百分點。

特朗普周三下午在白宮大廳與幕僚一直觀看參議院投票。政治新聞網站Politico報道，特朗普近日一直與幕僚商討，如何慶祝自己無罪，他期望共和黨參議員會團結一致支持他對抗民主黨，冷不防羅姆尼倒戈，在最後一刻壞了他的好事。

民主黨對特朗普涉嫌濫權的調查可能繼續。民主黨眾議院議長佩洛西在裁決後，批評特朗普是「美國民主制度的持續威脅」，斥參議院共和黨人將無法無天正常化。

（紐約時報/大西洋月刊）