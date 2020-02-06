艾奧瓦初選「難產」 初步結果新星領先

初步數字顯示，桑德斯在兩輪投票皆排第一，但經州縣加權後的SDE則小敗。另一進步派人選沃倫以18.4%，排第三，但落後幅度明顯，跟她自稱的「三強之爭」並不相符。這次最大的意外是建制代表拜登只獲約15.4%的SDE。

眾參選者如今焦點已放到下周二舉行的新罕布什爾州初選，最新民調顯示桑德斯以24%支持度遙遙領前，布蒂吉格續展凌厲後勁，已以15%追平拜登。38歲的布蒂吉格是首名「出櫃」的總統參選人，但因從政經驗較淺，是否勝任總統受質疑。富商彭博要到3月3日的「超級星期二」才正式投入戰場，民主黨總統提名戰的形勢仍充滿變數。

（紐約時報/哥倫比亞廣播公司）