艾奧瓦初選「難產」 初步結果新星領先

【明報專訊】在周一舉行但因票數匯報程式無法運作引發公關災難的民主黨艾奧瓦州黨團會議，拖延逾一天至周三早上仍未有最終賽果，在初步已知成績的71%選區中，中間派新星、印第安納州南本德前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）取得26.8%「州代表相等值」（SDE），輕微領前獲25.2%的進步派老將桑德斯（Bernie Sanders），估計可先拔頭籌。前總統拜登則暫居第4，未來選情並不樂觀。
初步數字顯示，桑德斯在兩輪投票皆排第一，但經州縣加權後的SDE則小敗。另一進步派人選沃倫以18.4%，排第三，但落後幅度明顯，跟她自稱的「三強之爭」並不相符。這次最大的意外是建制代表拜登只獲約15.4%的SDE。
眾參選者如今焦點已放到下周二舉行的新罕布什爾州初選，最新民調顯示桑德斯以24%支持度遙遙領前，布蒂吉格續展凌厲後勁，已以15%追平拜登。38歲的布蒂吉格是首名「出櫃」的總統參選人，但因從政經驗較淺，是否勝任總統受質疑。富商彭博要到3月3日的「超級星期二」才正式投入戰場，民主黨總統提名戰的形勢仍充滿變數。
（紐約時報/哥倫比亞廣播公司）
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