國情咨文發表會火花四濺 特朗普拒握手 佩洛西撕了稿

搖頭不耐煩 不滿溢於言表

今次是特朗普上任以來第3份國情咨文，題為「偉大的美國回歸」。特朗普稱，當他在2017年1月上任時，美國「屍橫遍野」，但在短短3年間新政府已「以令人難以想像的速度向前」。特朗普又提到其任內推動減稅、放寬規管、與中國達成部分貿易協議和重新談判北美自貿協定等。他又將未來的競選定調為阻止社會主義冒起之戰，似乎針對目前在民調領先的幾名民主黨進步派參選人。

特朗普與帶領彈劾的眾議院議長佩洛西如何互動，成為外界焦點。在進入大廳後，特朗普向副總統彭斯和佩洛西遞上講稿，但當佩洛西伸手欲與特朗普握手時，特朗普拒絕並轉身。之後佩洛西向議員介紹時，只說：「各位議員，美國總統。」有別於傳統比較高規格的說法：「各位議員，我很榮幸向各位介紹美國總統。」

特朗普發表國情咨文期間，坐在他後面的佩洛西多次搖頭表示不同意；當特朗普完成演講後，佩洛西隨即在眾人面前撕毁國情咨文講稿。佩洛西的做法惹來共和黨人猛批。特朗普競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）說：「撕毁演辭，南茜（佩洛西名字）！你應該也會想撕掉11月大選的結果！」

佩洛西事後表示，民主黨為了服務人民，永遠不會停止伸出友誼之手，會盡量尋找共同合作空間，但亦會堅持立場。她稱，美國人現在最關心的是醫保，但特朗普的國情咨文未能向現已患病或買藥有困難的1.3億人帶來好消息。

紐時：如總統爭取連任競選活動

相反，共和黨議員熱烈歡迎特朗普，部分人在他上台時，高呼：「再多4年」，《紐約時報》形容猶如競選活動。特朗普在國情咨文中對被眾議院彈劾隻字不提，但他在進入大廳時曾與主持參議院彈劾聆訊的最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）短暫交談，又一度向在彈劾聆訊為他護航的參議院共和黨領袖麥康奈爾道謝。參議院周三表決針對特朗普「濫用職權」和「防礙國會」的兩項彈劾條款，預料特朗普將脫罪。

（紐約時報）