對華「隱惡揚善」 世衛恐立壞先例

戈斯坦現為喬治城大學公衛法律教授，亦是世衛「國家及全球衛生法合作中心」主管。他透過電郵向本報表示，世衛應在上月22日及23日首次緊急會議就將武漢肺炎列為PHEIC。他又稱，世衛讚揚中國可能是為了誘導中國增加透明度及更加配合防疫工作，但此舉「自相矛盾，且令人憂慮」。

世衛總幹事譚德塞日前曾在Twitter發文，稱中方為「應對疫情爆發設下新標準」。戈斯坦認同中國在多方面的透明度有增加，例如迅速與全球專家分享病毒基因序列數據，但亦不能忽視武漢當局12月底向公眾隱瞞疫情的事實，「當有國家並非完全透明或欺騙，世衛卻不開誠布公，或會向其他國家發出信號，讓他們以為在今次或往後疫情爆發時做出相同舉動，損害自己以至世界，世衛都不會發聲向其問責」。他指世衛向來不提倡限制民眾行動，這與中國目前在武漢和湖北省實行的措施矛盾，因為處理公共衛生危機時，最重要的策略之一是保持冷靜及取得社區信任。

法國《世界報》引述兩名消息人士稱，世衛上月22及23日召開首次緊急會議時，中方代表向委員會施壓，委員會成員亦對是否頒布PHEIC激辯，最終意見為一半一半，令世衛未有頒布PHEIC。該報引述消息人士稱，並非中國低估疫情嚴重性，而是中國希望展示其有能力處理，再不是第三世界國家。世衛到1月30日第2次緊急會議才頒布PHEIC。

兼顧經濟後果 加專家理解世衛

專家對應否在第一次緊急會議頒布PHEIC亦眾說紛紜，曾任世衛顧問的加拿大西門菲沙大學全球衛生政策教授凱利·李（Kelley Lee）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時，表示理解世衛最初未有頒布PHEIC的決定，因為此舉將打擊受疫情影響國家的旅遊及貿易，觸發經濟波動。她認為世衛試圖平衡疫情的各種因素，以至對世界經濟的影響。據《日經亞洲評論》，在2003年SARS時，中國僅佔全球GDP的4%，但現已增長至17%。

明報記者 陳籽穎

（武漢肺炎）