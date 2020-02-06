世衛專家唱反調 批中國遲通報 指湖北地方兩會期間瞞新增病例 礙全球抗疫

世衛緊急委員會成員、澳洲科廷大學（Curtin University）榮譽教授麥肯齊（John Mackenzie，圖）批評，中國1月舉行地方政治會議時，沒有新增新型冠狀病毒肺炎病例，是不合邏輯的，「肯定有更多我們沒被告知的病例。我認為由於他們在武漢舉行重要會議，所以試圖使這些（病例）數字沉寂一段時間。我認為有一段時間的通報非常差，溝通也很差」。他批抨北京的反應「應受到譴責」。本報翻查資料，武漢市及湖北省兩會分別在1月5日至10日和11日至17日舉行，這段時間武漢市衛健委的更新通報一直沒提到有新增病例，直至18日才更新，稱新增4宗病例。此後新增數目連日急升，直至22日改由湖北省衛健委公布消息，翌日武漢即宣布「封城」（見圖表）。

世衛緊急委員會成員

麥肯齊表示，雖然中國很快通知世衛出現一種新型病毒，亦很快分享病毒基因排序，「但我認為在其他一些屬於政府公共衛生範疇的問題上，他們很不守規章」。他指出，若中國當局及早通報更多確診個案，可能令國際社會對北京施加更大壓力，要求它採取更多控疫措施，「若他們在較早階段做得有力一些，他們或許能限制中國境內甚至海外的感染數目。那麼其他國家可以在監測入境人士方面做得更謹慎一些，掌握他們在何處，並在發病後跟進」。麥肯齊指出，根據一些模型估算，新型冠狀毒可能早在去年11月已開始傳播。

麥肯齊的言論與世衛總幹事譚德塞讚揚中國應對疫情成強烈對比，後者稱讚中國快速甄別病原體並跟世衛和其他國家分享有關病毒基因序列，稱中方恪守公開透明承諾，並採取一系列有力措施阻止疫情蔓延。中國當局去年12月底確認新型冠狀病毒，並通報世衛，1月23日宣布武漢封城，但那時已有數百萬人離開湖北省。世衛緊急委員上月30日宣布，將新型冠狀病毒疫情列為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），但作出這一決定前，世衛曾就此有分歧。

譚德塞批發達國家拒分享數據

中國迄今累計逾2.4萬宗確診個案，逾490人死亡，另外24國家有176宗確診。譚德塞周二（4日）表示，全球仍有「窗口期」可遏止疫情，「99%的病例在中國，世界其他地方只有176宗。這不代表事態不會變得更壞，但我們仍有能採取行動的機會之窗，不要錯過它」。他又批評部分發達國家未能與世衛分享疫情數據，「缺乏詳細數據，我們很難評估疫情變化或其可能產生的影響，難以確保提供最合適的建議」。譚德塞指出，目前有22個國家對中國實施遊及貿易限制，他認為有關措施應是短期，且應與疫情影響程度成正比，以及要定期檢討。為應對新型冠狀病毒疫情，世衛周三推出應對策略方案，譚德塞呼籲各界在未來3個月捐款6.75億美元（約53億港元），主要用於特別有風險的國家。

（金融時報/BBC/路透社）

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