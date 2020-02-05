英揆簡報會逐未獲邀記者 觸發杯葛

簡報會原定由英國脫歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）主持。當時大批記者正在首相府的門廳等候進場，有保安查問記者姓名，並安排他們分站兩側，未幾凱恩便請獲邀記者進場，同時要求其他記者離開，當中包括來自《每日鏡報》、《赫芬頓郵報》、《獨立報》等傳媒的記者。其他記者隨後決定集體離場抗議。

《金融時報》稱，首相府只邀請少數英國傳媒旗下的政治記者出席，包括英國廣播公司（BBC）、《衛報》及《金融時報》等。《衛報》引述首相府消息稱，周一約翰遜就脫歐演說結束後，安排為資深記者舉行規模較小的簡報會，但數名未獲邀出席的記者闖進及敲門要求進場。

工黨批學特朗普避監察

工黨批約翰遜試圖效法特朗普的策略，避開傳媒監察。工黨數碼、文化、媒體及體育影子大臣布拉賓（Tracy Brabin）就事件於下議院提問，強調英國與歐盟的貿易協議涉及重大公眾利益，不應由首相府挑選誰可知情，副議長萊恩（Eleanor Laing）回應稱傳媒必須獲尊重。首相府則稱，過去半年一直有舉行類似的「內廳（inner lobby）」簡報會，旨在向部分資深記者提供資料。

（衛報/金融時報）