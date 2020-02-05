新藥武漢臨牀測試 藥廠股價急升

美國加州生物藥物公司吉利德科學（Gilead Sciences）稱正與中國衛生當局合作，研究原本用作醫治伊波拉病的試驗藥物倫地西韋（Remdesivir）能否同樣用作對付新型冠狀病毒。公司在聲明中指出，倫地西韋在對付SARS和中東呼吸綜合症（MERS）病毒上，於動物測試中具有成效。倫地西韋現時被用作緊急治療伊波拉患者，但仍未獲任何國際衛生機構認可。

伊波拉愛滋病藥物有成效

美國研究員早前在《新英格蘭醫學雜誌》表示，華盛頓州一名感染新型冠狀病毒患者在住院第7天接受倫地西韋治療，翌日情况開始改善。中日友好醫院周一（3日）表示，將會測試吉利德的藥物，地點是武漢，270名病情輕度至中度的病人會隨機接受藥物。消息傳出後，Gilead股價周一急升超過5%。

除了吉利德，美國大藥廠艾伯維（AbbVie）也稱，與瑞士藥廠羅氏（Roche）和日本中外製藥株式會社合作，利用其兩款愛滋病藥物和特敏福，在治療新型冠狀病毒肺炎上取得令人滿意的效果。泰國曼谷Rajavithi醫院日前亦聲稱利用愛滋病藥物洛匹那韋（Lopinavir）和利托那韋（Ritonavir）——兩者結合即「克力芝」（Kaletra），加上流感藥特敏福，治癒一名本來病重的71歲新型冠狀病毒患者。

強生藥廠和英國的葛蘭素史克也正在研發新型冠狀病毒患肺炎疫苗，但業界預計要超過1年才會有疫苗面世。

（綜合報道）

（武漢肺炎）