專家憂大流行 世衛指未符定義 指湖北外僅屬「溢出病例」

世衛全球傳染病防範部門主管布賴恩德（Sylvie Briand）昨說：「我們並未處於大流行，只是處於流行病的多重病灶階段。」她指出，現時病毒在湖北省雖仍傳播迅速，可是外地主要是零星傳播的「溢出病例」，主張各國恢復與中國的航空交通和人民交流。她表示，現時策略是要截斷傳播，感染者戴口罩避免傳染他人非常重要，但健康者戴口罩是否有助避免感染，證據則不是那麼清楚。她強調，若人們戴口罩卻不採取諸如勤洗手等措施，安全只是假象。

全球多地持續社區爆發方為大流行

全球大流行泛指在多個國家或大洲傳播、影響人數眾多的傳染病。BBC稱據世衛，新型冠狀病毒離大流行只差一個階段。假如見到全球多處地方出現持續社區爆發，那就是大流行。美國過敏與傳染病研究所總監福奇（Anthony Fauci）指出，新型冠狀病毒傳染性「非常、非常高」，超過嚴重急性呼吸綜合症（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）病毒，「幾可肯定會成為全球大流行病」。美國疾病控制與預防中心（CDC）前總監弗里登（Thomas Frieden）亦稱，新型冠狀病毒「愈來愈不可能受控」，相信它將如流感等疾病般散播。英國倫敦衛生與熱帶醫學院總監皮奧（Peter Piot）認為，現時疫情較接近2009年H1N1「豬流感」的傳播情况，「我愈來愈感到恐慌」。

英專家料疫情接近2009年豬流感

不少專家認為，如今疫情的一大不確定性在於致死率。1918年的西班牙流感死亡率約2.5%，估計導致達5000萬人死亡，而2009年「豬流感」估計實際死亡人數約28.5萬，死亡率約0.02%，遠低於季節性流感致死人數。世衛初步估計新肺炎的死亡率約為2%。

（紐約時報/法新社/路透社）

（武漢肺炎）