咫尺地球：全球抗疫系列：沙巴砂拉越示範真．一國兩制／文：沈旭暉

其實國際社會實行類似「一國兩制」的地方極多，這次抗疫，也成為真假「一國兩制」的照妖鏡。

日前馬來西亞東部的沙巴政府宣布，禁止中國大陸來往沙巴的航班入境，總數達每周117班，港澳台航班不在此限；值得注意的是，馬來西亞政府卻沒有這政策，依然容許中國航班降落。中國駐馬來西亞大使公開表示「非常難過」，希望沙巴政府改變這「非常苛刻」的決定，但被沙巴政府拒絕。與此同時，同屬東馬的砂拉越，則宣布禁止所有中國護照持有人、及過去兩周曾進入中國的人士入境，比起馬來西亞政府只禁湖北人的政策，同樣嚴厲得多。

大馬只禁湖北人 兩地自主封關

沙巴、砂拉越的「一國兩制」，源自馬來西亞1963年成立時的協議。馬來西亞由馬來亞聯邦（今日西馬）、沙巴、砂拉越、新加坡（後來退出）4個前英國殖民地組成，沙巴前稱北婆羅洲，砂拉越被英國直接接管前由白人土王統治了百年，都有各自的身分認同。兩地選擇加入馬來西亞時，分別簽署了《二十條協議》和《十八條協議》，馬來西亞政府保證兩地有自己的出入境控制權，即使是西馬人民到達兩地，也需要入境手續，這是這次兩地政府能對中國說「不」的基礎。協議同時保障兩地「高度自治」，自行選出地方政府，財政、稅收、教育等制度自成一國，原住民權益受到保護，也獲准不以國教伊斯蘭教為當地官方宗教。

高度自治成說「不」基礎

協議第7條甚至寫明，要是最終協議不獲尊重，兩地可以脫離馬來西亞。儘管後來馬來西亞通過其他法律，令兩地能否真正搞獨立變得充滿爭議，當地人也對愈來愈多穆斯林非法入境感到不滿，認為是「一國化」陰謀，加上屬於沙巴的納閩島被劃為聯邦特區，成為變相「割地」，但總體而言，沙巴、砂拉越的自主程度，依然遠高於西馬各邦。

疫症拿掉一國兩制遮羞布

東馬與西馬的博弈由來已久，馬來西亞不能公然打壓東部本土情緒，原因之一是兩地的選票，對馬來西亞大選有關鍵影響，令聯邦政府和兩地人民的利益，不會走到完全獨立。不像林鄭月娥治下的香港，既不可能影響中國執政方針，內地宣傳種種中港矛盾、對香港發生的一切都上綱上線鬧「港獨」，反而可以鞏固中國內部民族主義思維和管治，就像這次疫症，香港人民的利益和福祉，就白白被犧牲掉。香港的「一國兩制」有多「成功落實」，不是自己說了算的，而是國際社會共同監督的，在過去7個月，已經表露無遺，一場疫症，把最後的遮羞布也去掉，望着其他地方「不完美、但可接受」的「真．一國兩制」，香港人怎能無動於中？

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）