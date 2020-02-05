特朗普發表國情咨文 民主黨眾議員杯葛

「偉大的美國回歸」為題

特朗普第三份國情咨文題為「偉大的美國回歸」（The Great American Comeback）。華府消息透露其演說重點側重內政，他將強調美國的經濟與軍事實力以佐證，例如跟中國、墨西哥、加拿大達成的貿易協定，渲染他在遏制南部邊境的非法入境者、動用無人機殺死伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼等決定，但料不會發表驚天動地或嶄新的外交政策。他料將敦請民主黨人在削減保健開支、藥價、基建等議題上合作，亦將針對桑德斯、沃倫等民主黨總統參選人的政策，提出他個人版本的方案。

民望升至任內新高

至於特朗普會否提及其彈劾，路透社援引消息人士透露，白宮就此曾有過激烈的內部討論。一名高官預計特朗普不會深究此問題。鑑於共和黨穩控參院，上周五否決了傳召證人，周三勢將能為特朗普脫罪。蓋洛普昨公布特朗普的最新民調（1月16日至29日），指特朗普獲得的滿意度升至其任內新高的49%，尤其是獨立選民的滿意比例上升5個百分點至42%。他處理經濟的表現更獲63%滿意度，是9/11恐襲後小布殊以來最高。

（綜合報道）