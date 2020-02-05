民主黨初選第一仗 特朗普成贏家 報票App出錯 演變公關災難

在周一（3日）舉行的艾奧瓦州黨團會議，原被視為民主黨總統提名戰的風向標，但在會議結束後數小時，民主黨仍未公布結果，惹來外界猜疑。民主黨艾奧瓦支部發言人麥克盧（Mandy McClure）透過電郵解釋，事件涉及用以將結果列表顯示的手機應用程式，「在3組結果的報告中發現了不一致之處」，但「純屬報數方面的問題」，而非「死機」，也無關黑客或入侵。麥克盧稱，該黨正利用投票結果的相片和活動紀錄以確認成績。

陰謀論四起 質疑為拉桑德斯下馬

另有艾奧瓦州民主黨部人員稱，報數延緩主因是今屆修改規則，不止要公布相當於最終賽果的「州代表相等值」（SDE），還要公布供參選人核對賽果的兩輪投票票數。過去50年，艾奧瓦黨團會議皆只公布整合得出的SDE，但因上屆賽果極接近引起爭議故今屆改制（見另稿）。

艾奧瓦波爾克縣的民主黨支部主席巴格涅夫斯基（Sean Bagniewski）向《華盛頓郵報》直言，地方黨部人員上周四起已獲告知應用程式問題，並要求州黨部人員在周一黨團會議前解決，卻被轉介到一名最後完全幫不上忙的「專門員工」。他指地方黨員已就應用程式多次投訴，並建議可改為直接致電匯報結果。據報黨部人員根本未受訓使用該應用程式，就連下載或登入都有困難，結果嘗試改以電話專線匯報賽果，卻被擱線長達兩小時。

地方人員投訴通報不獲理

事件引發諸多網上陰謀論，尤其是初步結果顯示桑德斯有望先拔頭籌後，其支持者在社交媒體散播揣測，質疑黨團會議「造馬」以確保桑德斯落敗。上屆總統提名戰，民主黨高層已被質疑偏袒希拉里，以把桑德斯拉下馬。到周一艾奧瓦黨團會議前夕，政治網媒Politico更傳出個別民主黨高層私下籌謀修例，重新容許「超級代表」提前投票，被質疑旨在打壓桑德斯的選情。

評論員：民主黨人烙無能形象

特朗普昨在Twitter留言嘲諷民主黨的黨團會議是「徹底的災難」，「昨晚唯一可在艾奧瓦宣布取得大捷的人是『特朗普』」。他其後諷刺民主黨人將來會歸咎俄羅斯。在俄羅斯干預2016年大選的陰霾下，各方本來關注本屆大選的網絡安全。《金融時報》評論員盧斯（Edward Luce）稱，今次卻不用俄羅斯出手，「就算克里姆林宮也策劃不出更好的開始」，艾奧瓦州黨團會議已淪為民主黨的公關災難，為民主黨人帶來揮之不去的無能形象。

（綜合報道）

（美國大選）