倫敦恐襲疑兇一周前出獄 ISIS認責

外界關注當局監控資源有限

安曼在2018年5月涉嫌策劃恐襲被捕，同年11月就6項擁有恐怖分子資料文件和7項散播恐怖主義出版物罪名認罪，12月被判囚3年4個月，於上周獲釋。惟他被判定為有高風險，因此受警方特別監視，周日作案時即時遭警擊斃。英國警方和情報人員只有小量資源監視可疑目標，任何人受到主動監視代表他是嚴重威脅。英國《每日郵報》昨報道，安曼被當局視為五大危險聖戰士之一。

安曼入獄時曾向女友表示效忠ISIS，又稱打算發動恐襲。警方2018年撰寫的報告稱，安曼對暴力和殉道有濃厚興趣，其人生目標包括殉道和到伊斯蘭教的天堂（Jannah）。《衛報》亦指他對於「以恐怖主義之名而死」有迷戀。

英國首相約翰遜周一（3日）稱會宣布進一步對處理被定罪恐怖分子的制度作根本改革的計劃。他稱去年11月倫敦橋發生襲擊後，政府已引入加強應對恐怖主義的措施，包括更長判刑及增加警方撥款。財政部首席秘書否認當局削減對監獄和懲教服務的撥款，令協助恐怖分子疑犯更新或監視增加困難。

（BBC/衛報）