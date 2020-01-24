倫敦恐襲疑兇一周前出獄 ISIS認責

【明報專訊】英國警方昨公布倫敦南部斯特里漢姆（Streatham）周日持刀襲擊造成3人受傷的疑兇是20歲的安曼（Sudesh Amman），指他服刑一半後約在一周前獲釋，正接受警方監視。警方認為今次事件與伊斯蘭相關的恐怖主義有關，外界則關注當局監控資源有限的問題。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）昨對襲擊事件認責，稱安曼是奉命出擊的「ISIS戰士」，但沒進一步說明。
外界關注當局監控資源有限
安曼在2018年5月涉嫌策劃恐襲被捕，同年11月就6項擁有恐怖分子資料文件和7項散播恐怖主義出版物罪名認罪，12月被判囚3年4個月，於上周獲釋。惟他被判定為有高風險，因此受警方特別監視，周日作案時即時遭警擊斃。英國警方和情報人員只有小量資源監視可疑目標，任何人受到主動監視代表他是嚴重威脅。英國《每日郵報》昨報道，安曼被當局視為五大危險聖戰士之一。
安曼入獄時曾向女友表示效忠ISIS，又稱打算發動恐襲。警方2018年撰寫的報告稱，安曼對暴力和殉道有濃厚興趣，其人生目標包括殉道和到伊斯蘭教的天堂（Jannah）。《衛報》亦指他對於「以恐怖主義之名而死」有迷戀。
英國首相約翰遜周一（3日）稱會宣布進一步對處理被定罪恐怖分子的制度作根本改革的計劃。他稱去年11月倫敦橋發生襲擊後，政府已引入加強應對恐怖主義的措施，包括更長判刑及增加警方撥款。財政部首席秘書否認當局削減對監獄和懲教服務的撥款，令協助恐怖分子疑犯更新或監視增加困難。