伐林釀「樹熊大屠殺」 民眾怒斥「澳洲之恥」

事發於維省西部鄰近波特蘭（Portland）一處60公頃藍桉（blue gum）種植園，伐木範圍有約10公里。當地民眾上周向政府舉報事件。

當地婦女奧克利（Helen Oakley）在網上貼出影片，她旁述道：「看看他們造成的破壞，樹熊死在地上……有些甚至是樹熊媽媽與幼崽一起被殺。澳洲應感到羞恥。」

伐木10公里 園主：一兩隻被殺

維省「動物正義黨」議員梅迪克（Andy Meddick）周日到現場觀察，稱目睹最少10隻樹熊陳屍在一處木樁堆中：「一對樹熊被活活輾死。另一隻雌樹熊則因前肢被卡在樹枝而活活餓死」。

當局上周五派員到場視察。維省首席保育官加文斯（Kate Gavens）表示，評估了逾80隻樹熊的狀况，有約30隻因傷要被安樂死，周一已有共40隻樹熊死亡，估計還會增加。

澳洲維省自去年9月開始的山火已令樹熊有被列為瀕危物種之虞。維省環境部長丹布羅西奥怒斥伐林傷害樹熊行為是「殘忍罪行」，應予重罰，她指政府會考慮以違反《野生動物法》和《防止虐待動物法》起訴相關人士。

網上流傳上述藍桉園的樹熊死傷達500隻。去年10月承包該園伐木工作的公司則發聲明稱，去年11月中完工時留下了10公頃林木供樹熊棲息，交場時園內有72隻健康的樹熊。園主特羅斯（Keith Troeth）對澳洲《世紀報》說，已盡量專業和減少傷亡，表示伐木過程中大概有一兩隻樹熊被殺，「並非外界所說那麼嚴重」。

（悉尼先驅晨報/澳聯社/衛報）