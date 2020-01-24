澳洲撤僑 243人聖誕島隔離

華學生訛稱港出發成功入境

韓國昨日起則禁止曾出入湖北省的人士入境，但醫療界認為禁止範圍應擴至全中國，因為按目前數據，逾四成確診者皆在湖北以外受感染。接待中國客最多的濟州島因發現有武漢訪客1月30日返回大陸後確診，但在濟州旅行期間曾購退燒藥，當局因而追蹤隔離了9名與之有接觸的酒店職員、司機、服裝及便利店員。另外首爾市昨表示，1月13日到1月25日武漢封城期間，從武漢入境的外國人共有205人，但追蹤至今尚有65人動向未明，已聯絡相關政府部門追查。

馬爾代夫對華封關

馬爾代夫旅遊部長瓦希德周一則表示，因應疫情，即日起禁止從中國出發或曾過境中國的旅客入境。馬爾代夫來住中國的直航機已暫時停飛。奧地利航空停飛中國大陸，但巴基斯坦衛生當局昨指對疫情控制有信心，該國民航復飛。

（綜合報道）

（武漢肺炎）