中國斥多國限客封關「散播恐慌」 華春瑩：美未提供實質協助「反應過激」

在世衛周一的執行委員會會議上，中國執委會代表因航班取消無法出席，改由駐聯合國日內瓦辦事處裁軍事務大使李松發言。他批評「部分國家」採取的抗疫措施，包括禁止持有由湖北省簽發護照的旅客入境、撤銷簽證、取消航班等，違反世衛建議，稱國際社會不應「故意製造公眾恐慌」。美國駐聯合國日內瓦辦事處代表布倫貝里（Andrew Bremberg）則稱，今次疫情爆發需要關注，美國正實施符合世衛建議的適當公共衛生措施，致力與各方合作應對疫情。

世衛執委會 中國代表因航班取消缺席

中國外交部發言人華春瑩同時透過微信在首次舉行的網絡記者會中點名美國「反應過激」，斥美國政府迄今未向中方提供任何實質幫助，卻第一個從武漢撤出領館人員、第一個提出撤出使館部分人員、第一個宣布對中國公民入境採取全面限制，不斷製造及散播恐慌。

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周日讚揚中國在今次處理武漢肺炎疫情比以往更透明，但他稱至今尚未獲中方對於美國CDC及其他衛生機構提出願協助抗疫的回應，奧布萊恩強調疫情是全球問題，希望與中國同行。美國總統特朗普亦稱美國已「封鎖」疫情威脅，強調不能讓數千計可能染病的人進入美國，又稱願助中國抗疫。

美國上月23日下令武漢非緊急人員及家屬離開，上周二派機撤僑。世衛1月30日宣布將武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」後，美國翌日宣布東岸時間周日下午3時開始禁止過往14天內到過中國的旅客，倘為美籍公民，則須在11個國際機場入境接受檢查。除了美國外，澳洲、新加坡亦禁止去過中國的所有旅客入境；新西蘭、以色列則禁止旅客由中國入境；日韓禁止湖北旅客入境；印尼、芬蘭、意大利等暫時停飛中國；俄羅斯及朝鮮更關閉對華邊境。

世衛總幹事：毋須干預旅運貿易

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對彭博社稱，除了美國商務部長羅斯上周四稱武漢肺炎會令流失職位回到美國外，美國對疫情並未有過激反應，俄羅斯等國亦採取了類似美國的措施。他說：「中美關係已經差，現在（批評美國沒幫忙），那會更差。」

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨在世衛執委會會議上稱，毋須為防止武漢肺炎疫情擴散而「不必要地」干擾國際旅運與貿易，呼籲各國應基於證據行動。他指出，如非按照有關原則，且沒有中國協助，中國境外的感染數字將比現時高很多，又稱目前病毒在海外擴散情况「極微且緩慢」。

批譚德塞低估疫情 逾20萬人聯署促下台

世衛回應疫情手法備受質疑。有網民在請願網站Change.org發起聯署，批評譚德塞低估疫情，要求他下台。請願書亦稱世衛應保持政治中立，不應因任何政治原因排除台灣。聯署昨已獲逾20萬人支持。

（路透社/彭博社/BBC）

（武漢肺炎）