中美貿戰衝擊 農民未棄特朗普

稱言出必行 政策長遠有利

中國曾是美國農業最大出口國，惟中美貿易戰令美國農業出口額大減。據美國農業部統計，美國出口至中國的農產品總額由2012年的259億（約2020億港元）美元最高紀錄跌至2018年的91億美元（約710億港元），其中大豆出口額更下跌至12年新低的31億美元（約242億港元）。儘管2019年出口額略見回升，美國上月與中國亦終簽訂首階段貿易協議，包括要求中國今年購買360億美元（約2810億港元）的美國農產品等，但貿易水平至今仍未完全恢復。

不過美國農民對特朗普的支持度仍高企。美國農業民調Farm Journal Pulse上月中公布民調，顯示認同特朗普施政表現的多達83%，其中更多達64%感非常滿意。作為美國大豆第二大出口地的農業重鎮艾奧瓦州在今次大選尤受關注。該州在2018年中期選舉中，有兩名共和黨眾議員連任失敗，令民主黨在州內4個眾院選區中均佔多數，不過能否承接優勢在總統大選翻盤仍成疑問。

不少農民稱仍支持特朗普，有農民向明尼蘇達廣播電台說，特朗普大多數時間言出必行，其強硬貿易政策是「改變中國不公貿易政策」所需，長遠對農民有幫助，更有農民明言民主黨的手法不會成功，「他們比以往更支持特朗普」。

（華爾街日報/明尼蘇達電台/路透社）

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