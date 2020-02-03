民主黨艾州首戰 4強爭拔頭籌

桑德斯拜登支持度領先

選前最新一批民調顯示，桑德斯（Bernie Sanders）和拜登（Joe Biden）兩名比特朗普年紀更大的老將，最有機會在艾奧瓦初選先拔頭籌，但沃倫（Elizabeth Warren）和布蒂吉格（Pete Buttigieg）仍有機會爆冷反勝。儘管艾奧瓦只是小型農業州，但對民主黨初選有重要意義——對上一次丟失艾奧瓦後還能出線的參選人，已是1992年的克林頓。惟今屆艾奧瓦的黨團投票方式有所改革，為最終結果帶來不少變數。

4人混戰背後，是民主黨內部進步派挑戰建制力量的再度較量。上屆的民主黨初選，桑德斯一鳴驚人，但黨內建制力挺及涉偏袒下，希拉里勉強反勝，令進步跟建制的分歧不再限於意識形態有別，也關乎對懷疑受打壓的不滿。前年中期選舉後，數名左翼進步派新星眾議員便一度嘗試阻撓佩洛西重任議長。

進步派建制派內訌 特朗普漁利

進步派這次由桑德斯和沃倫領軍。與黨內主流建制派着眼於經濟問題不同，進步派更側重於基層福利政策，其中桑德斯的主張尤被視為激進，如他提出建立由政府負擔的全民醫療保障制度、提高最低工資至15美元、公立大學學費全免等大膽政策，令不少建制派憂拖垮國家庫房。

比起行左翼路線的桑德斯，沃倫被認為不算社會主義者，其真正主張的只是「修補」資本主義的弊端。沃倫去年夏季曾氣勢如虹，但因全民醫保方案不討好，反被桑德斯搶回優勢，間接引發雙方陣營上月一度相互攻訐。

民主黨建制則以拜登為代表，他在間接捲入「烏克蘭門」風波後聲勢回落，但迄今仍在各大全國民調穩坐前兩名。另一值得留意的是印第安納州南本德前市長布蒂吉格，他不算典型建制中人，因同性戀者身分額外矚目，又獲facebook掌門人朱克伯格等矽谷巨頭力捧，但因政綱相對溫和，又曾任職大企業等，不為進步派年輕人所喜。

進步派跟建制的惡鬥，惹來民主黨內有聲音擔心特朗普會漁人得利。前芝加哥市長伊曼紐爾上周五（1月31日）在《華爾街日報》撰文，警告民主黨內訌或會浪費今年大選的良機，質疑進步派忘記對手是特朗普。

明報記者

（美國大選）