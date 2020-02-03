馬爾代夫重返英聯邦 「促進民主人權」

人口有約50萬的馬爾代夫曾是英國的受保護國，1965年宣告獨立後，1982年加入英聯邦。該國2008年首次舉行民主選舉，結束獨裁者加堯姆30年來的統治，惟民選政府被指人權狀况欠佳，如濫捕反對派領袖和濫用反恐法例等，加上民主改革進展欠奉，遭警告若情况未能改善，將面臨制裁，包括暫停英聯邦成員身分。時任總統亞明（Abdulla Yameen）聲言國家受到英聯邦「不公平、不公正」的對待，2016年宣布退出。

新總統釋放政治犯 獲邀申請加入

2018年當選的現任總統薩利赫選前承諾改革國家及再加入英聯邦，當選後陸續釋放多名政治犯，並向英聯邦表明有意重新加入。經過兩次實地考察和諮詢後，馬爾代夫獲邀提交申請，在53個成員國未有反對下獲准再次加入。英聯邦秘書長施佩雅（Patricia Scotland）稱，馬爾代夫的改革過程合符英聯邦的價值觀和原則，鼓勵他們繼續前進。

薩利赫表示，對馬爾代夫人來說，回歸英聯邦是令人高興的日子，又稱英聯邦在促進民主、人權等方面的基本價值，對作為年輕民主國家的馬爾代夫來說重要性前所未有，期待英聯邦成員國令民主價值在馬爾代夫得以長久確立。

（衛報）