專家質疑世衛中國淡化危機 失最佳控疫時機

指中國封口非封病毒

兩獲普立茲獎的專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）指摘中國在控疫過程錯過了示警機會。他指出起碼從去年12月1日起，已知出現冠狀病毒感染情况，且有人發出警告，但他認為中國當局採取的果斷行動「並非針對病毒，而是針對那些試圖引起人們注意這個公共衛生威脅的檢舉人」。12月31日，中國向WHO通報了新型冠狀病毒的情况，卻把本國公民蒙在鼓裏；在其他國家報告出現感染病例時，中國則假裝已將疫情控制於武漢。

前世衛主任：初期安排可理解

《紐約時報》的研究員巴克利（Chris Buckley）與北京分社社長邁爾斯（Steven Lee Myers）聯合撰文稱，中國官員在關鍵時刻選擇「避免引起公眾恐慌和政治尷尬」，實行淡化危機，使醫護等人噤聲，令武漢1100萬居民疏於自我防護。《紐時》引述其中一名最早在網上示警的武漢醫生李文亮說：「要是官員提早披露疫情消息，我認為情况會好些。本應更為開放和透明的。」

WHO前西太平洋地區主任尾身茂表示，中國初期行動滯後，致使武漢肺炎疫情蔓延。他認為，WHO上周曾一度暫緩宣布將疫情列為PHEIC，由於當時信息極少、人傳人的感染以湖北省武漢市為主，因此某種程度上可以理解，但其後向海外的傳染擴大，報告數激增，WHO應比1月31日更早一點發布宣言。

倡導公共衛生改革的菲律賓專家萊琼（Tony Leachon）就抨擊WHO的政治決定影響阻礙各國實施旅行禁令。自1月23日，國際請願網站change.org上有逾13萬人聯署，質疑WHO的「政治中立」，促總幹事譚德塞為低估疫情辭職。

（衛報/紐約時報）

（武漢肺炎）