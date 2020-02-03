菲錄中國境外首死 韓疑現四代感染 馬尼拉即禁大陸港澳客出入境 韓紐印尼收緊限制

菲律賓衛生部昨表示，一名44歲武漢男子因受新型冠狀病毒感染發展為嚴重肺炎，儘管最近幾天狀况有改善迹象，但最後24小時病情迅速惡化，2月1日死亡。該男1月21日經香港入境菲國，惟游走了宿霧、東內格羅斯及馬尼拉，之後才因發燒、咳嗽兼喉嚨痛，在馬尼拉住院隔離治療。與之同行的38歲中國女子為菲國首宗確診個案，仍然留醫。當局在聯絡接待過該對男女的酒店職員、同機旅客等。

菲律賓衛生部長強調這縱是中國境外首宗死亡，但乃輸入病例，當地並無傳播證據。不過總統杜特爾特在死亡個案公布前宣布，即時禁止來自中國（包括港澳）的任何外籍訪客，亦要求歸國國民受隔離，另禁止菲律賓人赴華（包括港澳）。該國將派機到中國，接載自願回國的公民。

居韓中國籍導遊疑日本染病再傳妻

韓國疾病管理本部則表示，相信一名確診的中國籍48歲男子是從日本染病。他近期沒去過中國大陸，反而在日本期間密切接觸過現已確診染病的日本旅遊巴司機與導遊。該男子任職導遊，與妻女居於京畿道富川市。他早前因工作關係去過日本，1月19日從金浦機場回韓，1月30日早上求診，當晚起居家隔離，2月1日入院。其妻已確診受感染，意味可能是第四代感染病例，而他曾探訪的水原市兩名親戚則在發燒，列入疑似感染個案。

德爆大型人傳人 美擬收緊航空入境

德國就出現中國境外截至昨日最大型的「人傳人」。該國連最新第8宗確診病例，患者全涉巴伐利亞一間汽車零件公司，7人是職員，一人是職員女兒。已關閉出入中國關口的越南則表示，該個最新確診者僅曾在武漢機場等候轉機。該73歲美籍越南人1月15日由美國到越南，中途在武漢機場候機兩小時，1月31日測檢對新型冠狀病毒呈陽性。

多國宣布對中國實施入境或旅遊限制。新西蘭昨宣布2月3日起拒絕來自中國大陸或過去14日曾出入中國人士入境，同時提升對中國大陸外遊警示至最高級別「不要前往」。韓國昨亦宣布由2月4日零時起，暫禁過去14日曾造訪或居住中國湖北省人士入境，並即時暫停中國人免簽到濟州。

美國有線新聞網絡（CNN）昨引述知情人士說，美國運輸安全管理局（TSA）將從周日開始向航空公司發布新安全指令，要求在美國境外向美國營運航空公司預訂任何航班機票者，須申報近兩周有否去過中國大陸。中國籍人士無論直接來自中國抑或經其他外國機場，除非獲美國境外清關，一律禁止搭機。此外，近兩周去過中國的美國公民，須重訂機票經紐約甘迺迪或洛杉磯、西雅圖、三藩市、芝加哥、亞特蘭大和火奴魯魯任一國際機場入境。

感染者擅離墨西哥 Uber封疑接觸者帳戶

另外，墨西哥衛生部上周六表示收到國際通報，指一名帶有武漢肺炎病毒人士曾到訪墨西哥城，但已離開了墨西哥。墨國聲明又指目前確認10天前曾與該人有接觸的人士，並未出現感染病徵。另外電召汽車平台Uber暫停了240個墨西哥Uber用戶的帳戶，指他們最近可能接觸過懷疑受感染人士。墨西哥至昨日未有確診病例。

（綜合報道）

（武漢肺炎）