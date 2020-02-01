脫歐重塑國際定位 英國謀中美間平衡

英媒：協議料以歐盟加國CETA作藍本

英國首相約翰遜將在當地時間周五（1月31日）晚上10時——即正式脫歐前1小時——發表預錄電視演說，強調英國脫歐「不是終結，而是開始」，稱之為「新時代的開端」。在野工黨黨魁郝爾彬則呼籲，脫歐後理應「建立真正國際主義、多元和外望的英國」。

英國脫歐後的第一步仍是要跟「前度」歐盟商談全新的經貿關係。約翰遜早前已表明無意延長除夕屆滿的過渡期死線，歐盟高官則直言難以在死線前達成英歐新經貿關係的協議，令人憂慮英國最終都會出現「硬脫歐」。據《衛報》周二報道，雙方正式談判將在3月3日開始，意味着實際談判時間僅10個月。《泰晤士報》則指，約翰遜將尋求以歐盟和加拿大所簽的《全面經濟貿易協議》（CETA）為英歐協議的藍本。

欲鞏固與美「特殊關係」 華為5G掀暗湧

未來英國另一外交重心，會是加強跟傳統盟友美國的「特殊關係」。儘管美國總統特朗普對約翰遜不乏讚美之辭，英美之間卻不乏暗湧，近日英國對華為參與5G建設的爭議決定便是例子。儘管華府多番施壓，但約翰遜政府最終仍決定向華為等「高風險供應商」有限度開綠燈，只限「非核心」零件供應等，惹來美國政界不滿。華府一度傳出考慮中止跟英國的情報分享，正值訪英的國務卿蓬佩奧周四否定這說法，但仍警告英方變相向中國交出西方通訊的「前門」。

美國參議院軍事委員會重量級成員科頓（Tom Cotton）則在Twitter批評，這決定「令『特殊關係』的美國支持者深感失望」，甚至質疑英方脫歐「只為向北京割讓主權」。布魯塞爾智庫「歐洲政策中心」執行主任祖萊格（Fabian Zuleeg）向《金融時報》直言，科頓的說法清楚顯示英國面臨的限制，即「在全球超級大國之間進退維谷」。美國《基督教科學箴言報》則形容，約翰遜在中美之間踩鋼線，一方面不欲觸怒特朗普，以免損及英美自貿協議，另一方面又不能冒險破壞對英國益見重要的對華貿易關係。

前駐美大使：美施壓英高價買藥

約翰遜及其盟友向來以可跟美國另外達成自貿協議，作為鼓吹脫歐的重要賣點，但即使沒有北京因素，相關談判仍不見得會比英歐經貿談判簡單。蓬佩奧周四便警告，英國不得以食品安全的花招試圖保護特定行業。英國前駐美大使達羅克（Kim Darroch）接受《衛報》訪問，指特朗普在經貿協議上會以美國企業的利益為先，例如會應美國藥廠要求，施壓英國「國民保健服務」（NHS）向美國藥物支付更高價格，又會為討好農民票倉，要求大幅增加農業市場開放，遠不止於現時輿論爭議的「氯水雞」問題。

（綜合報道）

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