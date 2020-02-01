特朗普彈劾案 參院料否決傳召證人

民主黨一直主張傳召博爾頓等作供，尤其日前有報道稱其新書披露特朗普曾表明要扣起對烏克蘭的軍事援助。目前共和黨及民主黨在參議院分別擁有53及47席，民主黨極力拉攏4名溫和派共和黨參議員，包括科林斯（Susan Collins）、羅姆尼（Mitt Romney）、亞歷山大（Lamar Alexander）及穆爾科斯基（Lisa Murkowski），務求取得過半票數。前兩人曾表示有意支持傳召證人，惟亞歷山大周四發表聲明，指民主黨已證明特朗普的行為「不恰當」，但仍未達到憲法對彈劾罪行的門檻，無必要尋求更多證據。

亞歷山大的表態意味共和黨極有可能有足夠票數否決動議。若雙方票數相同，主持聆訊的最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）可選擇是否投票，如拒絕，動議將不獲通過，多數黨領袖麥康奈爾可即日提出表決，裁定總統是否有罪。

（法新社/路透社）