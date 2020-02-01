fb發表聲明稱，鑑於世衛已將武漢肺炎疫情列為國際公共衛生緊急事件，fb將有多項措施支持抗疫工作，特別是阻止關於疫情的不實資訊與有害內容散播。其第三方事實核查計劃的成員將繼續審查fb用戶發布的內容，並限制不實內容在fb與旗下的Instagram散播。

fb亦開始移除被各國衛生組織確認為不實消息或陰謀論的內容，以及封鎖相關主題標籤（hashtag），致力打擊於鼓吹民眾以不當方式治療或防疫的內容，例如喝漂白水可治病等，另外會以彈出式顯示等方式向用戶顯示準確資訊。fb亦正與美國哈佛大學公共衛生學院及台灣的國立清華大學合作，分享流動數據及人口地圖，助預測疫情擴散情况。

全球30個國家逾50間事實查核機構正苦於處理假資訊浪潮，包括病毒源頭及如何預防及治理。美國約翰霍普金斯衛生安全中心聯同數百科學家及醫療專家便利用社交媒體實時反駁疫情陰謀論。研究公眾恐慌心理的醫療社會學專家巴塞洛穆（Robert Bartholomew）向法新社指出，傳媒繪聲繪影報道與對中國政府欠透明的不信任，產生恐懼與不安氣氛，尤易令流言散播。

涉散播失實資訊 泰拘2人

各國亦接連有民眾因散播關於疫情的不實資訊被捕。泰國政府周四公布，當地一男一女涉在社交網站發布誤導影片及不實消息被捕，罪成最高可判囚5年。馬來西亞亦在3天內拘捕6人，涉在社交網站發布與疫情有關的假消息。新加坡亦有網絡謠傳有5名沒有到過中國的國民染病，另有討論區宣稱當地口罩斷貨，當局已透過假新聞法要求更正。

（法新社/時代雜誌）

（武漢肺炎）