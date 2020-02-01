科威特禁港人入境 日籲國民勿到港澳

星洲對華客全面封關

新加坡今（1日）晚11時59分開始，將禁止所有持中國護照，或過去14天到過中國內地的遊客入境或過境，變相對中國遊客全面封關。措施不涵蓋持香港特區護照者，目前當局已暫停向持中國護照者發出簽證，但會視乎當事人是否長居中國以外地區而酌情處理。該國截至昨日確診13宗個案，患者全部來自武漢。

意大利、俄羅斯和英國昨日首次出現確診個案，其中意大利患者為一對中國夫婦遊客。政府周四宣布暫停所有來往意大利及中港澳台的航班，並於翌日頒布為期半年的緊急狀態。英國兩名確診者居於英格蘭地區，來自同一家庭；俄羅斯兩名患者都是中國公民。

日本截至昨日累計有17宗確診個案，其中一名住在千葉縣的女導遊沒有到過武漢，也沒有接觸來自武漢客人。首相安倍晉三宣布，提早於今日將武漢肺炎定為「指定傳染病」，當局會拒絕持有湖北省發出的中國護照人士，或在申請進入日本前14天到過湖北省的人入境。日本亦提升湖北省以外中國地區的旅遊警示至第二級，呼籲國民如非必要應避免前往，包括港澳。

美國國務院對中國的旅遊警示提升至最高的第四級，呼籲國民不要前往當地，並建議在中國的美國公民離開。中國外交部發言人華春瑩昨日回應稱，世衛呼籲各國避免採取旅遊限制話音未落，美國就反其道而行，「帶了一個很不好的頭，實在太不厚道」。

（法新社/路透社）

（武漢肺炎）